揮刀醫藥、體壇之後　西媒預判：組織及財經是北京反腐下一波目標

中共總書記習近平上台後積極反貪，最新反腐砍向醫藥、體壇後，稍早政法、紀檢兩個領域也先後實施全大陸教育整頓，有西媒發表評論研判，北京下一波打貪目標或將鎖定與組織及財經相關領域。



英媒最新發表一篇政論文章指出，自中共十八大以來11年，北京反腐主要領域、政績與節奏「第一刀」砍向軍隊、「第二刀」砍向政法、「第三刀」砍向金融、「第四刀」砍向紀檢、「第五刀」砍向醫藥。

國家衛健委聯同教育部、公安部和國家醫保局等9個部門，啟動為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。(資料圖片)

近月以來，內地全國醫藥領域腐敗問題終於「掀鍋」，目標是實現全領域、全鏈條、全覆蓋的系統治理。衛健委等10部門也於7月21日召開聯合視訊會議，部署開展為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。據中國新聞網不完全統計，2023年1月1日至8月17日，內地至少有184個醫院院長、書記被查，數量超過去年全年約75人的兩倍以上。

文章指出，醫療反腐之後如有第六刀，或將砍向組織，甚至有必要在政法系統、紀檢系統之後實施內地全國組織系統教育整頓，因吏治腐敗是最大的腐敗。

至於反腐第七刀，該評論則指砍財經領域，或是發改與財政部門。查處近幾年情況，發改委副主任劉鐵男已然落馬，另有副主任提前退休，還有價格司、就業和收入分配司、工業司、代管的國家能源局一批司局級官員被查。

面對貪腐問題，習近平和胡錦濤都發出「亡黨亡國」的警語。（Getty Images）

文章給予的支持條件，指向相關部門從中央到地方都很強勢，一個掌握專案審批，一個掌握政府錢袋，「正是中央紀委界定權力集中、資金密集、資源富集的重點領域，也是腐敗易發區、重災區」，大刀闊斧反腐後也有利彌補國庫虧空。