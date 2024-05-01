「五一」長假或有強降雨　廣東省水利廳：避免靠近江河水庫邊遊玩

廣東多地近日惡劣天氣持續，據廣東省水利廳周三（1日）消息，「五一」假期間，廣東大部分地區可能出現強降雨天氣，市民要避免靠近江河水庫邊遊玩，警惕山洪災害並加強防御。



據預報，5月1至5日，廣東大部、廣西東南部；西南東部、華南、江南、江淮等地；華北東北部、東北南部及山東東部等地將有中到強降雨過程。受影響下，長江流域洞庭湖水系及鄱陽湖水系、珠江流域及廣東沿海諸河、浙閩地區部分河流將出現明顯漲水過程；珠江流域韓江可能再次出現編號洪水，上述水系及暴雨區部分中小河流可能發生超警洪水，山丘區發生山洪災害風險較大。

而廣東全省降雨在過去24小時主要集中在河源、清遠、韶關、梅州、潮州、廣州等地，4月30日14時，廣東省北江、東江、珠三角共有5條河流5個站點超過警戒水位。

自4月28日11時30分啟動新一輪水利防汛應急響應以來，廣東省共計產生山洪災害預警184個。為做好強降雨防御工作，廣東省水利廳維持水利防汛Ⅲ級響應，嚴格落實24小時值班值守制度，惠州、河源，省東江局維持Ⅲ級應急響應；韶關、汕頭、肇慶、梅州、東莞、汕尾、潮州、揭陽，省韓江局、北江局維持Ⅳ級應急響應。

廣東多地近日惡劣天氣持續，4月27日下午，廣州市白雲區鐘落潭鎮出現強龍捲風，龍捲風影響距離約1公里，影響鐘落潭鎮光明、陳洞、金盆、良田4個村。本次災害造成5人死亡，33人受傷，141家廠房受損，無民宅倒塌。同時，廣州市局地出現直徑大於5厘米的大冰雹。