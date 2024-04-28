廣東局部午後將有短時強降雨　風力達11級　深圳發布全市雷電預警

昨日（27日）下午，受強對流雲團影響，廣州市局地出現強龍捲風和直徑大於5厘米的大冰雹，其中強龍捲風更造成5人死亡，33人受傷。

中央氣象台今日上午（28日）持續發布強對流藍色預警，廣東午後將有強降雨，局部地區風力可達11級。



中央氣象台4月28日10時繼續發佈暴雨藍色預警，預計4月28日14時至29日14時，廣東中東部等地區將有8-10級雷暴大風或冰雹天氣。其中，局地將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上；廣東中東部的部分地區將有短時強降水天氣，最大小時雨量30-50毫米，局地可達60毫米以上。

廣東氣象局官方微博表示，近期強盛的西南暖濕急流及頻繁的高空波動，已給廣東帶來持續強對流天氣，暴雨連連。28-29日上午，隨著高空槽逐漸東移出境和低空急流暫弱，廣東強水相對減緩；大部陰天到多雲為主，有雷陣雨。

29日午後-30日受高空槽、冷空氣、切變線影響，廣東省自北向南又有一次暴雨局部大暴雨過程；粵北、珠三角、粵東有暴雨到大暴雨局部特大暴雨；雷州半島有雷陣雨，其餘地區有大雨局部暴雨；由於高空槽、冷空氣、切變線配置較好，加上不穩定條件和高層幅散條件有利，除了強降水，還會伴有雷暴、短時大風、局地冰雹、等強對流天氣，防範切不可松懈。

5月1日，廣東強降水減弱，南部沿海大雨到暴雨轉陣雨，其餘地區多雲，有陣雨。展望五一假期廣東省天氣依舊不穩定，雷雨活躍，假期計劃在廣東旅遊要留意最新的預報預警信息，及時調整出行計劃。

另外，深圳天氣方面，深圳氣象局於4月28日9時55分發布全市雷電預警信號，預計1-2小時全市將受雷雨影響，伴有7級左右陣風和短時強降水。請市民停留在安全地方。