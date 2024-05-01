神十七航天員回地球後面臨立位耐力下降等　專家：需5到6個月恢復

撰文：陳進安
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4月30日，神舟十七號載人飛船與中國太空站組合體成功分離。神舟十七號太空人乘組乘坐神舟十七號載人飛船返回東風著陸場。下午6時28分，航天員湯洪波、唐勝杰、江新林陸續出艙。3名航天員已在軌工作生活了6個月，專家介紹，其返回地球後，需分步展開重力再適應，而整個恢復過程需要5到6個月才完成。

神舟十七號載人飛船返回艙成功著陸：

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據了解，在失重環境中工作和生活一段時間後，航天員會出現不同程度的體液頭向轉移、骨骼肌萎縮和骨鈣質流失等問題，因此當飛船返回著陸後，會有短時間的不適應，尤其是立位耐力的下降。中國航天員科研訓練中心徐沖解釋，一些人在地面蹲久了後突然起身，有時會出現體位性低血壓，「就是下肢的很多血液都瀦留在下肢，這樣大腦的有效灌注相對不足，會出現心慌、頭暈、面色蒼白、微汗等立位耐力不良的表現」。

神舟十七號航天員陸續出艙：

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當返回艙落地之後，航天員並沒有立即出艙。徐沖解釋，這段時間主要是航天員在接受地面醫監醫保人員的健康確認。先是航天員健康判斷，確認狀態良好後進入醫監醫保程序，然後在艙旁進行健康覆核、確認，最後在醫監醫保車開展更為系統、更為全面的體格檢查，包括生理數據採集、體液採集，心電、整個心功能還有超聲等相關輔助檢查等，進行全面身體評估。

接下來，航天員就進入了後恢復階段。徐沖介紹，這為期5到6個月，分三個階段。首階段是隔離恢復期，為期3到4周，主要是促進航天員生理功能的基本恢復。然後進入為期4到5周的療養恢復，主要是促進航天員身心的全面恢復。最後則是長達3到4個月的第三個階段，就是讓航天員逐步進入各種任務訓練階段。最後再後恢復半年，有一個全面綜合的檢查和評估，確定航天員最後要轉入任務訓練階段。

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