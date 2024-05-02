濟南夫婦失聯1月　轉道香港最終定位泰國　與家人通話：回不來了

綜合內媒報道，近期，濟南一對夫婦失聯近一個月。相關調查顯示，二人於4月9日從濟南出發前往深圳，然後從深圳北做高鐵抵達香港，其最後一次手機號定位顯示在泰國。夫婦倆離家前並未告知家屬，目前家屬已報警求助。



夫婦二人的姐姐王女士稱，4月初時，她聯繫弟弟王成林，發現打電話已打不通。王女士表示，一家人溝通之後，發現夫婦倆離家前並未告知其他人，且不知去向。隨後，王女士和家人便立刻報警。

「警察給的信息顯示，夫婦二人於4月9日從遙墻（濟南遙墻國際機場）坐飛機到深圳，然後從深圳北坐G5633次高鐵到香港，具體是帶什麽東西、穿什麽衣服都不知道。」至於王成林為何前往深圳，而後又轉道香港，王女士與家人均表示不清楚。 由於王成林的手機卡是用家人的身份證辦理的，王姐姐便通過補辦手機卡的形式，發現了弟弟王成林手機近期的通話詳單。

濟南夫婦失聯一月，家人在網絡發文尋人。（網絡資源圖）

「上面顯示是4月9日下午4點多，有在香港打過電話，4月10日開始顯示在泰國，4月10日給重慶的手機號打了4次，每次都是十幾秒，最多是44秒。最後一個電話是4月11日晚上11點50左右，撥打了濟南的號碼，此後再沒有任何通話記錄。」

據王姐姐介紹，弟弟王成林夫婦有個兩歲的孩子。過去夫婦二人都在超市工作，這次兩人失聯之後才發現，從2024年開始已經不在超市上班。王女士介紹，王成林夫婦二人的經濟條件不算好，兩人的孩子此前曾做過肝臟移植手術。

王女士與家人報警後，王成林曾在4月14日給家里人打過語音電話。「電話里說他錯了，回不來了。」

5月1日，夫婦倆家屬報警求助的郭店派出所值班警察表示，「我們這邊該定位的定位，該處理的處理，也會跟市局匯報相關情況。」