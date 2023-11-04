「萬億GDP」強市洗牌：濟南泉州超趕　天津寧波青島混戰爭搶十強

內地24座「萬億GDP」城市排名出現洗牌，不少城市實現趕超易位，比如同為省會城市的濟南、合肥攜手超過南通，福州卻被泉州反超。與此同時，天津、寧波、青島三城「混戰」，爭搶經濟十強城市，其中青島與寧波的差距已縮小至48億元（人民幣，下同）。



《新浪財經》3日報道，今年前三季國內生產總值913027億元，其中「萬億俱樂部」占全國比重接近四成。從經濟增速來看，前三季共有13座萬億城市跑贏全國5.2%的平均增速，成都以6.7%的成績領跑內地。與去年同期相比，成都經濟增量在1100億元以上，超過經濟總量排名在前的廣州和蘇州。

此外，鄭州、濟南、合肥等市的經濟增速也均在6%以上，排名靠前，另有11城不及全國平均線，東莞以2%的增速，繼續墊底萬億城市。

經濟資料顯示，全國GDP前十強城市在今年展現出極強的復蘇力，就今年上半年和前三季度數據，上海、成都分別以9.7%、6.7%的GDP增速位列24城之首，其中成都經濟表現尤其突出，不僅縮短與「經濟第六城」蘇州的GDP差距，並進一步拉開領先杭州的優勢。

然而，經濟發展向榮的杭州也迎來歷史性突破。杭州前三季服務業增加值10090億元，增長7.8%，增速僅次於成都、居萬億城市第二。這也是杭州前三季服務業增加值首次突破萬億，服務業占GDP比重達69.9%。比較需要注意的是，在社會消費方面，杭州前三季社消零總額5473億元，同比增長4.7%，這一增速不僅在24個萬億城市中排名靠後，也未達到其年初定下的5%預期目標。

在外貿方面，各主要城市呈現分化的趨勢不變。上海、北京、杭州等7個萬億城市前三季進出口總額實現正增長。其中，廣州進出口總額8153.5億元，同比增長7.4%，增速位列24城之首。深圳、青島均跑出7.3%的增速，並列第二。其中，青島2022年完成進出口總額9117.2億元，反超天津晉級全國第九，無疑增添了其衝擊「北方經濟第二城」的信心。有分析指，近年青島外貿增勢迅猛，很大程度上與原油等大宗商品價格上漲有關。

至於外貿強市寧波近年也在加速「回血」。今年前三季，寧波進出口總額達到9551.05億元，增速降幅收窄至-0.6%。這也使其以30億元左右的微弱優勢領先東莞，自今年第一季實現反超以來，繼續守住外貿第五城的位置。

若從經濟總量來看，天津、寧波、青島的經濟排名相連，依次居於全國的第11-13位。今年前三季，天津、寧波、青島GDP分別為12252.61億元、11817.3億元、11769.11億元，分別增長4.6%、5.7%、6%，基本體現三城「混戰」，且戰況逐漸膠著的局面——青島今年前三季GDP與寧波的差距只剩48億元，與天津的差距則進一步縮小到約483億元。

相比之下，西安、鄭州、長沙等中西部城市進出口降幅仍在兩位數以上。其中西安、鄭州前三季度進出口增速分別為-19.9%、-13.8%，排名墊底。究其原因，與沿海地區相比，中西部城市外貿結構較為單一、對於龍頭企業的倚重程度更深，適應和規避地緣政治等外部因素帶來的調整時間也就更長。