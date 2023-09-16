濟南病人麻醉後竟「被遺忘」在手術台等開刀　但醫師竟都下班了

這也能忘？大陸山東濟南一名男性患者，上網控訴在濟南市第三人民醫院進行手術，打完局部麻醉後被竟「被遺忘」在手術台上，直到醫生下班後才想起，相關新聞引發熱議，網友驚呼真是「活久見」、「太離譜」！



據《星視頻》報導，事件發生於9月13日，當時李先生在濟南市第三人民醫院接受囊腫切除手術。然而，在打完局部麻醉後，醫生卻離開了手術室，沒有進行手術，這一離開就是漫長而痛苦的數小時。李先生稱，自己在麻醉狀態下被遺忘在手術台上，十分痛苦。

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當醫生終於回到手術室時，已經是下班之後才想起，對此院方表示已經內部通報此事，但李先生並不滿意這個處理結果，要求醫院公開通報並書面道歉。目前，此事正在等待院方和衛健委的進一步解決。

相關新聞曝光，登上陸網熱搜，網友紛紛發表評論，直呼「活久見」、「真嚇人，萬一出事了算誰的」、「這也太離譜了，一點兒責任心都沒有麼」，但也有不少人質疑事件的真實性「一個忘記其它的醫生或者護士也都忘記了嗎？」

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