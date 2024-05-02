梅龍高速路陷｜事故路段建成不足10年　營運方涉多宗合約糾紛案

5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷事故。至5月2日早上5時30分，已發現23輛車陷落，36人死亡，30人受傷（無生命危險）。專家和相關部門正調查事故具體原因，初步推測或與地質結構、雨水侵蝕、施工質量等多種因素有關。另一方面，據報事故路段建成不到10年，營運方涉多起合約糾紛案。



《界面新聞》報道指，據一名從事結構和巖土的陳姓工程師分析，事故路段處於山體邊坡，道路下方路基採用了填方的方式處理，相鄰段做了簡要的護坡，惟未見重力式擋土墻、土釘、錨桿、抗滑樁之類的擋土和支護結構。他表示，越來越多山區高速路會採用安全性要好得多的高架橋的形式，從本質上規避掉滑坡地段路基的問題，但可能受制於建造成本等原因，涉事路段還是以採用的邊坡填方路基。

事發現場的航拍影片截圖（點圖放大）：

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據交通部《公路路基設計規範》，高速公路正常工況系數為1.2至1.3，非正常工況I情況下為1.1至1.2。上述人士解釋，非正常工況I，即指邊坡處於暴雨或連續降雨狀態下的工況。近期，當地出現連續降雨，雨水沖刷會帶走表面的土體，並進入縫隙產生水壓力，推動滑坡體向下滑。是次事故的誘發原因，可能是長期降雨後排水不暢，令填方區與原始地貌之間不斷變形擴大所致。

他又表示，如此滑坡通常在前期都有很明顯的現象，能對預判到潛在的滑坡區域，一些衛星監測的手段也可以直接反饋到安全中心，故是次事件中的監測和預警方面工作做得也不是很到位。

新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

據住在梅州山區的居民岳樂（化名）稱，當地很多公路基本都是依山而建，而自4月起，當地持續雨天，影響確實很大，如其家附近的公路最近也出現了山體塌方，影響出行。而在岳樂印象中，梅州此前已經發生過幾次公路塌方的事故。

公開資料顯示，梅大高速公路路線全長61.3公里，採用雙向四車道標準進行建設，設計時速100公里，總投資約為56.37億元（人民幣．下同），全線橋隧比例達51%，為當時粵省山區高速公路中最高的。不過施工期間，多次出現了冒頂、塌方、透水等高風險情況。而在2023年4月1日，梅大高速往大埔方向K55+690處的高陡邊坡也曾在暴雨狀態下發生崩塌性塌方，造成雙向交通中斷，直至一個多月後才全線恢復通行。

值得一提的是，此次事故發生路段位於梅大高速二期及東延線，其於2014年12月31日竣工通車，表示本次事故路段建成還不到10年。

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：

另一方面，梅大高速營運管理方為廣東大潮高速公路有限公司（下稱大潮高速），在事故發生發生前一個星期，大潮高速的控股股東廣東交通實業投資有限公司（下稱廣東交投）的黨委書記、董事長蔡叢華曾帶隊到大潮高速進行調研督導，並指出要全力以赴做好防汛各項工作，持續強化對邊坡、橋梁、隧道、互通等重點結構物的穩定性和安全性排查和隱患跟蹤治理等。

而天眼查APP顯示，大潮高速在2022年新增了多起訴訟案件，其中33.3%案件與大埔縣友宜砂石有限公司有關，涉及合約糾紛，大潮公司在案中均為被告；另包括多起建設工程施工合約糾紛、建設工程勘察合約糾紛和承攬合約糾紛。其歷史被執行人次數達7次，被執行總金額1738.65萬元。

此外，值得注意的是，大潮高速和廣東交投均屬於廣東省屬國企廣東省交通集團旗下成員，後者總部設在廣州，對省級管轄的高速公路投資、建設、運營統一管理，目前擁有16間全資、控股和實際管理的公司，包括2間上市公司、4間駐港澳企業。