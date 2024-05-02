梅龍高速路陷｜36歲司機冒險摸黑落斜坡救出6人　謙稱｢出於本能｣

5月1日凌晨，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向路面塌陷。至2日早上5時30分，已發現23輛車陷落，36人死亡，30人受傷。內媒報道指，一名36歲男司機在事發後救起6人，表示「現場看到坍塌災害發生，我沒考慮那麼多，出於本能，就想著盡快把被困人員救上來」。



事發現場的航拍影片截圖（點圖放大）：

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《羊城晚報》報道，塌方災害發生不久後，在深圳從事司機工作的36歲男子劉永縉恰巧經過事發路段。劉永縉說：「在大埔看到有車輛掉頭，我意識到前方一定發生了什麼事，於是降低了車速。」劉永縉得知前方發生了坍塌。於是，他將車輛停在路邊，趕忙上前查看情況。

劉永縉又說：「到了坍塌現場，我的第一想法就是報警。得知周圍群眾已經報了警，我便想著趕緊把被困人員救出來。」現場他目測有十餘台車輛掉落，部分掉落的車輛時不時冒出火花，車輛周圍有許多人，於是他大聲呼喊，讓大家離得遠一些。

新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

「靠近事發現場，我還聽到有被困人員呼救，於是我立刻下斜坡救人。」劉永縉回憶，當時坍塌的斜坡沒有燈，很陡。由於剛剛下過雨，斜坡特別濕滑，路面不好走。於是，他一手拿著手機照明，一手扶著雜草慢慢走下斜坡，因為緊張，腿都有點發抖。

劉永縉表示，他一共救起了6名被困人員，其中有3名大人、3名小孩，最小的孩子約3歲。「小孩子我就一個個抱著，其中一名小女孩一直哭著找媽媽，我就不停地安慰她。大人我則攙扶著他們轉移到安全地方。」

劉永縉又稱，和他一起救援的還有一位大約20多歲的男子。一起救了2個人後，這位男子先離開了。劉永縉在救起第6名被困人員時，救援人員趕到，他向救援人員說明情況後繞行離開。