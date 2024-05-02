福建艦海試｜中國海軍將邁三航母時代　軍事專家揭露細節

國產第三艘航空母艦福建號本月1日上午出海開展首次航行試驗。根據航母建造工程進展，這次海試主要檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。內地軍事專家分析，這次福建艦海試可以分成兩大塊，一塊是跟設備相關，一塊是跟人相關。



內地軍事專家宋曉軍在央視採訪時表示，這次福建艦的海試，估計可能會比之前遼寧艦和山東艦的時間更長一點，原因在於它容納的新技術非常多。這些新技術，不僅是單個的技術要達到設計的技術成熟度，而且它們之間相互配合形成一個整體的系統，技術成熟度也要達到設計標準。

福建艦首次海試畫面曝光（點圖放大）：

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宋曉軍舉電磁彈射為例，要求成功率在4000次或者5000次出現一次失誤，那麼必須達到這樣一個標準。因此從這個角度上來說，它的海試時間可能會長一點，當然這個長並不是說軍艦不行，而是要達到它未來海軍建設同類型艦艇在建造設計的門檻和標準。這樣，可能對未來的海軍建設會起到更好的作用。。

央視軍事公布福建艦「側面全身照」，再度引起內地網民熱議。（央視軍事）

針對福建艦海試與前兩艘航母的相異處，宋曉軍受訪時提出三個不同點。宋曉軍首先強調，福建艦是在一個零基礎的起點上，完全國產化的設計和建造。前兩艘航母確實有一個蘇聯航母作為範本，所以並不是零基礎。

福建艦上面有許多「蘑菇」型狀天線，這種「協同交戰系統」 ( CEC ) 能夠將多艘戰艦和飛機、無人機的雷達系統和指揮控制系統協同起來形成統一的戰場態勢感知體系和控制體系。（翻攝自騰訊網）

其次，福建艦噸位比之前的遼寧艦、山東艦要大很多，其所容納的設備和它所具有的功能可能就會更多。再者，福建艦的新技術，力度也會比會前兩艘航母更高一些。比如說有代表性的電磁彈射，因為一旦採用電磁彈射，它整個鏈條上有很多新的技術，比如電力系統等等，這些新技術也要進行海上的測試，所以這也是福建艦海試備受關注的原因。

中國第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為「18」。福建艦是我國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦。（新華社）

宋曉軍表示，解放軍海軍即將進入三航母時代，意味著可以一艘在廠裡維修，一艘維持訓練狀態，再有一艘進行作戰值班，這樣使得中國海軍可以時刻在相關重要海域保持一艘航母存在。

宋曉軍分析，由於福建艦採用了電磁彈射，它的艦載機的出動率會比前兩艘航母更高。這樣在一些重點海域執行重點任務時，可能更適合它來承擔。由於採用了這樣的技術，而且在海上經過一段試驗，包括通過填平補缺的修復，技術會更加成熟。這樣對解放軍海軍的下一步建造同類型甚至可能更大類型的航空母艦，會提供一個非常好的實踐經驗的總結。從這個角度上來說，福建艦通過海試加入中國海軍航母序列後，對解放軍海軍未來發展的貢獻可以說非常巨大。