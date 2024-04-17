福建艦5大艦載機合體　分析：航空聯隊成形　等待完一事就能海試

內地網絡近期盛傳，中國自製電磁彈射航母「福建」艦可能正首度進行海試。根據內地社群媒體上出現的照片推斷，一架民用客機上的乘客捕捉到了艦上最新進展。



《戰區》（The War Zone）網、《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）16日報道，內地社群媒體上出現一張照片，推斷是搭乘民用客機的乘客捕捉到福建艦上最新進展。

根據圖像顯示，福建艦甲板上的工作似乎大致完成：無論是滑行準則、停機坪，還有起飛和著陸標記都顯而易見。然而，最引人矚目的，仍是甲板上的5架全尺寸艦載機模型。

空警-600預警機、殲-15多用途戰機、殲-35隱形艦載戰機，還有教練-10高教機在最新國產航母「福建」艦上合體，盛傳首次海試已展開。（網絡照片）

其中包括1架空警-600預警機、兩架殲-15多用途戰機、1架殲-35隱形艦載戰機，還有1架教練-10高教機。不過，最後上艦的，可望是艦載型教練-10J。

報道表示，專門研究解放軍戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）認為，其中1架殲-15模型應該是殲-15D電戰機。當然，一旦「福建」艦服役，如直升機，還有隱形無人機等也很可能上艦。而謎底可能很快就會揭曉。

分析指出，簡單地說，甲板標記作業就算尚未結束，也已接近完成。除非油漆徹底乾燥，否則無法在艦上放置其他東西，因為油漆沒乾很容易「弄髒」。而這意味著，一旦劃線完成，油漆乾了，「福建」艦距離首次海試也快了。