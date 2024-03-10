譚德塞預警｢X疾病｣全球大流行　疾控局：將借鑒新冠經驗提前謀劃

全國兩會民生主題記者會於3月9日召開，國家疾病預防控制局局長王賀勝就「『X疾病』的爆發只是事件問題」問題回答記者提問，表示「由此引發的大流行是可以防範和應對的。」



世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早些時候就「X疾病」爆發的可能性發出公開警告，他稱新的病原體和流行病的暴發只是「時間問題，而不是是否會爆發的問題」。

昨日（9日）澳門記者就此問題提問，表示要如何防範「X疾病」帶來的危害？

對此，王賀勝表示，所謂「X疾病」，並不代表某一種具體的疾病，而是由未知病原體引發可能導致全球大流行的傳染病。「X疾病」最主要的特點是「高致命、傳染快、易變異」，它的發生發展存在很大的不確定性，因此很難對「X疾病」的病原體以及發生的時間、地點來進行預測。各國專家普遍認為，受全球氣候加速變化、人類活動範圍不斷擴大、病原跨物種傳播頻繁發生等因素影響，由「X疾病」引發全球大流行的風險在持續增加。

2024年3月9日下午3時，北京，十四屆全國人大二次會議在梅地亞中心新聞發布廳舉行民生主題記者會。國家疾病預防控制局局長王賀勝出席回答記者提問。（視覺中國）

雖然「X疾病」的發生很難避免，但由此引發的大流行是可以防範和應對的。王賀勝表示，國家疾控局將認真總結借鑒新冠疫情的防控經驗，會同相關部門提前謀劃，打好主動仗，以準備工作的確定性，來應對傳染病大流行的不確定性。

王賀勝指出，將建立健全法律法規體系，堅持依法防控；建立健全多渠道監測預警體系，強化傳染病風險評估，提升早發現能力；建立健全應急預案體系，加強應急隊伍演練，做好相關物資儲備，提升應急處置能力；加大科研投入，推進傳染病大流行的前瞻性研究，提升科技支撐能力。

王賀勝表示，傳染病流行沒有國界，防範應對全球傳染病大流行需要國際社會共同努力，攜手同行。