譚德塞預警｢X疾病｣全球大流行 疾控局：將借鑒新冠經驗提前謀劃
撰文：鄭寧
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全國兩會民生主題記者會於3月9日召開，國家疾病預防控制局局長王賀勝就「『X疾病』的爆發只是事件問題」問題回答記者提問，表示「由此引發的大流行是可以防範和應對的。」
世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早些時候就「X疾病」爆發的可能性發出公開警告，他稱新的病原體和流行病的暴發只是「時間問題，而不是是否會爆發的問題」。
昨日（9日）澳門記者就此問題提問，表示要如何防範「X疾病」帶來的危害？
對此，王賀勝表示，所謂「X疾病」，並不代表某一種具體的疾病，而是由未知病原體引發可能導致全球大流行的傳染病。「X疾病」最主要的特點是「高致命、傳染快、易變異」，它的發生發展存在很大的不確定性，因此很難對「X疾病」的病原體以及發生的時間、地點來進行預測。各國專家普遍認為，受全球氣候加速變化、人類活動範圍不斷擴大、病原跨物種傳播頻繁發生等因素影響，由「X疾病」引發全球大流行的風險在持續增加。
雖然「X疾病」的發生很難避免，但由此引發的大流行是可以防範和應對的。王賀勝表示，國家疾控局將認真總結借鑒新冠疫情的防控經驗，會同相關部門提前謀劃，打好主動仗，以準備工作的確定性，來應對傳染病大流行的不確定性。
王賀勝指出，將建立健全法律法規體系，堅持依法防控；建立健全多渠道監測預警體系，強化傳染病風險評估，提升早發現能力；建立健全應急預案體系，加強應急隊伍演練，做好相關物資儲備，提升應急處置能力；加大科研投入，推進傳染病大流行的前瞻性研究，提升科技支撐能力。
王賀勝表示，傳染病流行沒有國界，防範應對全球傳染病大流行需要國際社會共同努力，攜手同行。