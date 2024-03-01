世衛研究：全球肥胖人口突破10億

世界衛生組織（WHO）最近公布一份研究報告，指全球有10億人口受到肥胖問題困擾。



天空新聞（Sky News）3月1日報道，世衛與非傳染性疾病風險因子協會（NCD Risk Factor Collaboration）攜手在醫學期刊《刺針》發表研究報告，指全球在2022年一共有8.79億成人、以及1.59億兒童屬於肥胖。

有關研究分析全球190多國超過3000個人口研、逾2.2億人口的身高體重數據，發現在1990至2022年間，兒童和青少年、以及成年人的肥胖人口分別增加三倍及接近一倍。

報告特別提到，湯加、美屬薩摩亞、波利尼西亞（Polynesia）、密克羅尼西亞（Micronesia）、庫克群島（Cook Islands）和紐埃島（Niue）的肥胖問題最為嚴重。

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世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）認為，研究反映由人生早段控制肥胖，包括透過飲食、運動及充足的照料的重要。各國政府及社區應合作，在世衛及各國公共衛生部門的以證據為本政策的支持下，確保達到全球控制肥胖問題的目標。

譚德塞亦呼籲，私營企業亦要參與其中，為它們推出的產品對大家健康影響負責。

報道指，英國男女的肥胖率由1990年的13.8%及10.7%，分別升至2022年的28.3%和26.9%；而兒童及青少年同期的肥胖率則由4.7%及4.3%，增至10.1%及12.4%。

英格蘭國民保健服務（NHS England）認為，這些數字都病人及NHS都是一個警號，指肥胖影響人體所有器官，如果太年輕就有肥胖問題，將會對他們的人生有主要影響，患上第二型糖尿病（Type 2 diabetes）、癌症、精神健康等疾病風險增加，令他們的壽命減少及人生過得不快活。