祝賀青年節　習近平：廣大青年要繼承五四精神，堅定不移跟黨走

五四青年節前夕，中共中央總書記習近平今（3日）代表中共中央，向全國廣大青年致以節日祝賀和誠摯問候。



習近平表示，今年是新中國成立75周年，是五四運動105周年，廣大青年要繼承和發揚五四精神，堅定不移聽黨話、跟黨走，爭做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的新時代好青年，在推進強國建設、民族復興偉業中展現青春作為、彰顯青春風采、貢獻青春力量，奮力書寫為中國式現代化挺膺擔當的青春篇章。



2019年，市民和遊客在山東省青島市五四廣場觀看國慶燈光秀表演。 （新華社）

習近平指出，新時代新征程上，全國各族青年聽從黨和人民的召喚，在科技創新、鄉村振興、綠色發展、社會服務、衞國戍邊等各領域各方面勇當排頭兵和生力軍，展現出自信自強、剛健有為的精神風貌。他強調，「黨中央對廣大青年充分信任、寄予厚望！」

習近平指出，各級黨組織要堅持黨管青年工作原則，加強對青年工作的領導，關心青年成長，支持廣大青年建功立業。共青團要肩負起新時代新征程黨賦予的使命任務，傳承弘揚優良傳統，團結凝聚廣大青年為黨和人民事業不懈奮鬥。

他表示，各級黨組織要堅持黨管青年工作原則，加強對青年工作的領導，關心青年成長，支持廣大青年建功立業。共青團要肩負起新時代新徵程黨賦予的使命任務，傳承弘揚優良傳統，團結凝聚廣大青年為黨和人民事業不懈奮鬥。