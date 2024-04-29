習近平5月5至10日國事訪問法國、塞爾維亞、匈牙利

此前一段時間一些外國媒體稱中國國家主席習近平將訪問歐洲的消息，終於得到證實。中國外交部發言人華春瑩4月29日宣布，應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、塞爾維亞共和國總統武契奇（Aleksandar Vucic）、匈牙利總統舒尤克（Tamás Sulyok）和總理歐爾班（Viktor Orban）邀請，習近平5月5日至10日對上述3國進行國事訪問。



歐洲新聞電視台（Euronews）4月25日稱，習近平5月將進行為期2週的訪歐之旅，他5月5日抵達法國訪問2天，隨後轉訪塞爾維亞，5月8日至10日訪問匈牙利。

歐洲新聞電視台25日分析指，中國想要讓本國貨物與服務暢通無阻地進入歐盟，在意大利不續簽一帶一路備忘錄後，位於中歐和東歐的匈牙利和塞爾維亞重要性加大。

圖為總理梅洛尼（Giorgia Meloni）於2024年4月28日在佩斯卡拉（Pescara）舉行的意大利兄弟黨（Brothers of Italy）會議上，向在場人士揮手。（Reuters）

或訪歐後會晤意大利總理

意大利2023年12月6日稱已正式通知中國將不續簽「一帶一路」備忘錄。意總理梅洛尼（Giorgia Meloni）擬於2024年7月訪華，會就此確定。

有從事印太事務報道的記者4月17日引述法國情報新聞網站「情報在線」（Intelligence Online）並社交媒體X發文稱，梅洛尼望於7月訪華與習近平會面。但這在他5月完成訪歐行程後才會有決定。

習近平2023年11月16日晚在印尼峇里島（Bali Island）出席二十國集團（G20）梅洛尼會面。當時他強調中方願同意方繼續在多邊平台加強溝通協調，加深團結合作，弘揚真正多邊主義，攜手應對全球經濟等重大挑戰。

梅洛尼則說，意方願繼續推進包括兩國貿易與文化在內領域交流合作，不贊同陣營對抗，認為各國應尊重彼此差異和分歧，加強團結，致力對話交流，增進相互了解。

圖為2023年10月18日，俄羅斯總統普京在中國北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇與中國國家主席習近平握手。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via Reuters）

或訪歐後晤俄羅斯總統

另一方面，路透社上月稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會在習近平訪歐前訪華，進行中俄峰會。

這可能是普京在新總統任期內的首次外訪。

路透社3月19日引述5位知情人士透露，普京5前往中國與習近平舉行會談，這可能是他在新總統任期內的首次外訪。一名消息人士則說，普京的中國之行可能會在5月下旬進行。

克里姆林宮在被問及路透社的報道時，稱有關普京外訪的資訊將在臨近日期時公布。中國外交部沒有立即回應置評請求。