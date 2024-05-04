侵華日軍731部隊添新罪證　《身上申告書》顯示少數成員滯留中國

中日戰爭期間，日軍第731部隊在當時的滿洲國從事生物戰和人體試驗研究，被指犯下危害人類罪及戰爭罪。近日，黑龍江哈爾濱的侵華日軍第731部隊罪證陳列館公開了一份新近研究發現的檔案資料，名為《731部隊本部身上申告書》，是1945年8月日本戰敗後，少數未跟隨部隊撤回日本的731成員留下的「個人信息登記表」，是731部隊的最新罪證。



該檔案原本存於日本國立公文書館，2023年轉交至侵華日軍第731部隊罪證陳列館，由研究人員進行整理、解讀和研究。傳統上，研究認為1945年8月15日日本戰敗後，731部隊整體撤回，不過此次公開的檔案發現，事實上仍有52人沒有跟隨部隊一起回到日本。

據研究人員金士成介紹，當731部隊接到命令撤退時，上述人士可能正在外地出差等，未在哈爾濱本部，故來不及跟本部一起撤回到日本。而當時日本海外所有部隊回國後都需登記身上申告書，否則軍籍沒法被實現，沒法被認可，很多養老金也沒法兌現。

據指這52名成員中，有14人被拘捕，羈押於前蘇聯境內；另外38人則隱藏身份，混跡在中國各地。二戰結束後，他們以個人為單位回到日本並填寫了個人情況登記表，遂成了這次公開的《731部隊本部身上申告書》一部分。這份69頁的檔案完整記錄了他們的姓名、兵種、入隊時間、戰爭結束前所屬部隊、戰爭結束時的履歷等信息，清晰還原登記者從進入部隊起所參與一系列犯罪活動和在不同部隊間流轉的經過，以及在1945年8月敗退到回國期間的活動軌跡等。

研究人員從中還發現731部隊和齊齊哈爾516部隊之間的人員調轉線索。金士成表示，516部隊即關東軍化學部，為日本侵華化學戰大本營，731部隊則是日本侵華細菌戰大本營。檔案記載了一名為平川義仁的人，他在1944年1月1日到12月1日是在關東軍化學部516部隊，1945年1月開始到731部隊，這一新發現證明了日本侵華化學戰和細菌戰之間731部隊和516部隊有人員的調轉和流動。

另一方面，檔案還顯示岩丸宗彥等4人曾以軍屬學生的身份從日本來到哈爾濱，進入731部隊後隨即被送往偽滿國立哈爾濱醫科大學進行為期3年的「醫學」學習，畢業後歸隊。金士成稱，4人的檔案信息非常完整，再次證明以偽滿國立哈爾濱醫科大學為代表的日偽時期東北地區的醫科大學，是731部隊醫學犯罪的延伸機構，配合實施人體實驗和細菌戰，731部隊的人體實驗和細菌戰，是日本軍、學、政、醫一體化協同作戰的結果，731部隊是自上而下，有規模，有組織的集團犯罪。

此外，檔案首次披露了731部隊設有專門「情報員」職位。金士成介紹，其職能是為部隊指導各地細菌部隊實施細菌戰，刺探情報。當中記載了他1941年曾到杭州刺探軍事情報，當時正值日軍對浙江實施細菌戰，二者在時間上吻合。