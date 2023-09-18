侵華日軍731部隊最新罪證　軍醫將校名簿原始檔案首次公開

九一八事變92周年之際，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公開最新發現的重要史料——侵華日軍軍醫將校名簿。



《新華社》報道，該史料是由黑龍江外國語學院特聘教授、日本學者松野誠也於今年7月在日本國立公文書館發現。

黑龍江外國語學院特聘教授、日本學者松野誠也研究此次發現的史料。（新華社）

該史料名為《將校名簿 現役將官》《將校名簿 現役軍醫》，其中記載了731部隊軍醫的基本信息，及1944年以後其所屬、調整、復員等內容，涵蓋了從中將到少尉等職務，包含731部隊同其他衞生部隊的人員流轉情況，證明731部隊與其他衞生部隊有人員交流。

松野誠也介紹，這份史料有兩冊，既包括將官、少將以上的日本高級將校，也有軍醫大佐、少尉等。例如，731部隊兩任部隊長石井四郎、北野政次，何時成為軍醫少將、中將，何時工作調動等情況都被清楚記載。設在南京的侵華日軍1644部隊將校名簿也被首次發現。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民介紹，通過和既往史料對比、梳理、研究，可以更為全面地了解二戰末期侵華日軍軍醫將校的總體情況與任職經歷，是深化731部隊總體規模、人員構成、職級軍階等問題研究的核心資料，是全方位認知侵華日軍罪行、軍醫協同犯罪的關鍵證據，對還原歷史真相、推進學術研究具有重要意義。