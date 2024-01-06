哈爾濱旅遊熱度高企　日軍731部隊遺址現排隊人龍　感動網民

哈爾濱作為內地今年的第一個「網紅城市」，話題度及旅遊熱度持續高企。值得注意的是，日軍七三一部隊遺址作為當地非熱門目的地，亦被發現大量遊客排隊等候參觀，令網民直呼為之感動。



近日，除了冰雪大世界、中央大街等位於哈爾濱市區的著名景點人潮洶湧外，位於郊區的侵華日軍七三一部隊遺址前亦被發現大批遊客在寒風中排隊等候參觀。

相關話題很快登上微博熱搜，引發熱議：

「感謝您的行程裏有這一站！」

「每個中國人都有必要去趟731遺址館。」

「你來哈爾濱旅遊，知道來這里看一看，你就是東北人民永遠的好朋友。」

「黑龍江文旅廳公眾號發布的數據，元旦期間去731罪證陳列館3.63萬人次。」

「去過，被這個出口震撼到了，兩邊是戰犯的供詞，最後是一段上坡的路，路的盡頭是光。」

「朋友，如果你在場館內有想補拍的細節想返回去，會有工作人員攔住你，告訴你，往前走，莫走回頭路。」



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侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，是一所遺址型博物館，位於哈爾濱市平房區。侵華日軍第七三一部隊始建於1933年，曾以石井部隊、東鄉部隊、關東軍防疫給水部等名義活動，犯下了細菌戰、人體實驗等戰爭罪行。