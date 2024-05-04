五一假期男子赴新疆可可托海滑雪　意外摔傷送醫不治

新疆可可托海國際滑雪度假區5月3日晚通報，5月3日16時許，富蘊縣可可托海滑雪場接到求助電話稱一名男性滑雪者意外摔傷，雪場救援隊及時趕到現場實施救援，並於16時12分將傷者送往富蘊縣人民醫院，16時44分在途中經搶救無效後死亡。



新疆可可托海國際滑雪度假區稱，目前善後工作正在進行。對於意外的發生，我們萬分痛心，在此向逝者致以沉痛悼念，向家屬致以誠摯慰問。同時，再次提醒廣大雪友，滑雪是一項高危運動，請大家一定要增強安全意識，做好個人防護。

據了解，滑雪熱近年在亞洲興起，許多年輕人會在假期期間相約去滑雪。不過滑雪其實是危險的運動，2023年12月有一位27歲的中國女遊客在日本滑雪時摔倒，掩埋在積雪中，送院後不治身亡。

2023年11月7日下午，新疆可哥托海國際滑雪場也曾發生一起事故，國內知名雙板滑雪教練周雅萍在雪道交叉路口，因避讓拍攝雪友而滑至雪道外，受傷後經搶救無效去世。

國內唯一滿級滑雪女教練新疆滑雪場身亡 疑避讓拍攝雪友出意外

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內地興起滑雪熱 教練提醒：仍屬危險運動

據2023年11月的統計數據，美團、大眾點評等生活服務類電商平台的數據顯示，關於吉林省「滑雪」關鍵詞的搜索量環比增長113％，「滑雪」相關門票的團購訂單量同比2019年增長了598％。

新疆可可托海所在的阿勒泰地區各大滑雪場的門票，11月在值得買科技分銷平台上的銷售額同比增長了161.77%。自2016-2017年雪季到2021-2022年雪季，阿勒泰地區在冬季接待的游客人次已從194萬劇增至1196.17萬。

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冰雪消費的火熱，不僅限於北方，也不止在冬季。滑雪，滑冰的熱度在南方也急劇提升，廣州和深圳不少大型商場的冰場，在北京冬奧會后迄今的兩個暑假期間幾乎一直處於飽和狀態。去年（2023年），《香港01》記者曾走訪深圳滑雪場，發現亦有不少港人在深圳學習滑雪，現場有教練表示，室內雪場主要是提供學習場地，讓大家學會後能到戶外大山體驗滑雪的暢快。

他也提醒，滑雪屬於「高危險性體育項目」，要挑戰戶外滑雪還是得具備一定的滑雪基礎和能力。

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