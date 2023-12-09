01直擊｜深圳兩大滑雪場港人佔5成？教練：深圳學完後去日本滑！

隨著港人北上消費熱潮持續升溫，高爾夫、遊樂園、滑雪場等娛樂消費亦受到港人青睞，尤其是深圳真雪（人造雪）滑雪場，吸引許多滑雪愛好者前往。12月3日（周日），《香港01》記者走訪深圳2座真雪滑雪場發現，前來滑雪的遊客中幾乎大半為港人，更出現為了港人特別設立的「粵語助教」，會粵語的教練更特別熱門。



「深圳學完準備冬季旅遊去日本滑！」，現場有教練表示，室內雪場主要是提供學習場地，讓大家學會後能到戶外大山體驗滑雪的暢快，「去一次日本都唔平，不如來深圳請個教練學下先」，這幾乎是所有前來練習的港人學員的共同想法。



深圳兩座滑雪場中，位於南山區世界之窗內的阿爾卑斯冰雪世界離深圳灣口岸只有約15到20分鐘的車程，疫情爆發前就有不少港人會組團去阿爾卑斯冰雪世界學滑雪，在港人滑雪圈一直很知名。櫃檯人員向記者透露，平日的時候來滑雪的港人佔全部客源的7成左右，假日的時候也有超過一半。

+ 2

而今年4月才開業的卡魯冰雪世界同樣受到港人青睞。卡魯冰雪世界位於深圳龍華區觀瀾湖生態運動公社內，雖然遠離市區，但交通十分方便。受訪的幾位港人表示，自己經由福田口岸過關，搭乘地鐵四號線到觀瀾湖站來到這裡。

記者中午抵達後見到，有不少遊客在觀瀾湖生態運動公社門口詢問滑雪門票，其中不乏港人。工作人員透露，周末來滑雪的香港人達到8、9成以上，即使平日也有半數以上。

深圳學習日本滑！ 教練：先在這裡學會，再去大山自由滑雪

臨近年末，聖誕元旦長假即將來臨。兩家滑雪場的教練都向記者透露，港人到深圳學滑雪的目的是為了到「日本滑雪」，希望到日本前能有基本的滑雪技術，不浪費在日本滑雪的時光。

卡魯世界的康教練告訴記者，自己的港人學員有些因為1月要去日本北海道滑雪，所以近期先來深圳加急學習。「其實室內雪場就是為了學習，學會後才去大山裏面滑，追逐自由的感覺。」

港人阿叔前來學習也是如此。其同事周先生透露，1月將去日本滑雪，所以介紹同事先來此學習，「去一次日本都唔平，不如來深圳請個教練學下先，如果真係學到先去。我哋後面全程雪山，就唔浪費咯。」

教練價格方面，阿爾卑斯冰雪世界的一對一教練費為480元（人民幣，下同）一小時，兩小時則為800元，教練TRDO透露香港人對滑雪「捨得花錢」，一般來說都是兩小時的教練課起跳。

卡魯冰雪世界的價格則更高昂。據康教練介紹，由於當日為週末，所以一對一教學一小時需要899元，價格會隨著學習人數和時常增加，但也會越划算。

+ 1

超半數學員為港人 粵語教練成熱門選擇、卡魯更設免費粵語助教

值得一提的是，為了港人學員，兩家滑雪場的都有有會粵語的教練，其中，阿爾卑斯冰雪世界有一名粵語常駐教練阿康十分熱門，被許多香港學員指定；此外亦可以聯繫預約香港教練，但價格就較內地為高。

卡魯世界更是獨創「粵語助教」，記者目擊一位正在上課的香港阿叔旁邊有2位教練陪同，了解才知其中一位是雪場專門配備的「粵語翻譯」。卡魯滑雪大師學院經理蘇先生稱，「有的客人確實普通話不那麼流利，我們一部分教練員可以用粵語教學，但另外的就不擅長粵語了」，為此學院專為不懂普通話的香港學員配備了免費的粵語助教，幫助港人快速學習。

據蘇先生介紹，「現在確實香港客人滿多的，估計有一半左右都是」。另一位康教練表示，自己的學員都來自香港，除了粵語助教，亦可提供英文教學。

不過，現場大多成年遊客更趨向自己摸索然後挑戰雪道，除上述港人阿叔外，僅有一兩名當日在上教練課。有港人夫婦表示，雖是第一次滑雪但沒有請教練的打算，「過來隨便玩玩，過來感受下冰雪世界」。

雖為室內雪場，但滑雪終究是危險運動。對於若有港人在深圳雪場受傷該如何處理，蘇先生介紹，如果受傷情況較輕微，可在雪場醫務室簡單檢查和處理，如果傷情較重會幫學員呼叫救護車到附近醫院檢查。不過蘇先生表示，「因為港人的保險都比較完善，所以出現受傷情況大家也都是選擇直接回香港治療檢查。」

兩家滑雪場各有優劣 2025年深圳前海將建成全球最大滑雪場？

記者觀察到，兩家雪場的滑雪票同時包含雪板（雙板、單板）、頭盔、雪鞋等滑雪必需品，不過手套、護具、雪鏡等則需另行付費或自帶。阿爾卑斯雪場可以買1小時的票，不過只能現場買票。卡魯世界的雪票可選擇2小時、3小時2檔，白日場與夜場亦有價格區分，在微信公眾號購票更有優惠。

點擊大圖睇兩家滑雪場的雪票價格▼

+ 2

值得關注的是兩個滑雪場的雪服及雪鞋為公共物品，衛生潔淨情況不是太好。現場亦有少部分雪友帶著自己的裝備前來。卡魯世界租借處工作人解釋，自帶雪具大多是專業雪友，「多數都是來體驗，自帶這麼遠也不方便，而且我們這邊的學具對普通玩家來說足夠了。」

兩家滑雪場各有優劣。阿爾卑斯冰雪世界是老牌滑雪場，2000年運作至今，曾是港人練滑雪的「第一站」，2020受疫情衝擊曾一度停運，2023年重開。室內滑雪場總面積4300平方米，主滑道寬約15米，長約100米，上陡下緩，第一級陡坡有19°，第二級也有10°，適合各種不同程度的滑雪者。

佔地約1.2萬平方米的卡魯，則擁有深圳最長的雪道約120米，其中坡度部分為80米。除一條大雪道外，還有供小朋友學習玩樂的娛雪區，不過設施較為簡單單一，坡度較平緩對於老手來說沒有挑戰性。

+ 1

令人期待的是，深圳前海2025年將建成全球最大室內滑雪場「華發冰雪中心」，項目總投資超296億元。據了解，該冰雪中心除了有全球頂級室內雪場、更將打造冰雪主題高端酒店、冰雪沉浸主題商業街等。

而未來作為全球規模最大的室內滑雪場，華發冰雪中心將擁有可承辦國際賽事的專業滑道，其上行設備更將採用雙索道系統，引入世界最先進脫掛式包鎖纜車，最高運力可達到2400人次/小時，將成為一大亮點。

據了解，華發冰雪中心規劃位於深圳前海灣中心地帶，北鄰4A級景區海上田園，南接深圳國際會展中心，西側為規劃中的海洋新城。規模方面，冰雪中心面積10萬平方米，滑道垂直落差最高83米，單道最長440米。

▼深圳兩家滑雪場教練價格▼

兩家滑雪場周邊都有商場酒店價格低廉：常有港人住深連續多日滑雪

另外據卡魯世界康教練介紹，他的香港學員中，有幾位經常連續幾日都在深圳滑雪，「他們都連滑兩天，比如今天來了，第二天又來了，在酒店住一晚上。還有滑3天的。」

據此，記者查詢12月3日當晚觀瀾湖附近的酒店價格，3星級酒店價格大多在300元上下，甚至有百元以內的酒店房間。相同酒店，聖誕平安夜當晚價格漲幅在百元以內，亦有酒店價格不變。以亞朵酒店為例，12月3日價格為325元一晚，平安夜為411元；而城邦精品公寓在12月3日和平安夜的價格都為98元。

計劃當日往返的港人馮姓夫婦則告訴記者，他們從福田口岸搭地鐵4號線來到雪場，購買了2小時的雪票，「玩玩之後就去其他商場吃吃東西，再逛一逛，然後再回去香港。」

而鄰近深圳灣口岸的阿爾卑斯滑雪世界因為位於世界之窗內，本身世界之窗內就有價格在300元左右的平價酒店。因為在南山區，亦有不少價格高於千元的高級飯店可以選擇。

此外，世界之窗對面就有益田假日廣場可以購物，打車10到15分鐘就可以抵達深圳萬象天地，阿爾卑斯冰雪世界和萬象天地都有滑冰場，可以讓一家大小體會不同的冰雪娛樂。

深圳世界之窗阿爾卑斯冰雪世界附近房間價格一晚約在300元（人民幣）上下，但因位於南山區，也有不少高檔酒店可以選擇：

深圳卡魯冰雪世界附近的房間價格一晚約在300元（人民幣）上下：