國內唯一滿級滑雪女教練新疆滑雪場身亡　疑避讓拍攝雪友出意外

11月7日下午，新疆可哥托海國際滑雪場發生一起事故，一位女性滑雪者去世，遇難者為國內知名雙板滑雪教練周雅萍。據悉，事故原因可能是在雪道交叉路口，周雅萍因避讓拍攝雪友而滑至雪道外，受傷後經搶救無效去世。



據瞭解，周雅萍為紐西蘭滑雪指導員三級（滿級），是國內唯一滿級女教練，事故原因可能是在雪道交叉路口，因避讓拍攝雪友而滑至雪道外，受傷後經搶救無效去世。內媒《紫牛新聞》聯繫了當地公安局和周雅萍男友，確認了此宗事件。目前，當地警方仍在調查事故的具體原因，出事後該雪場也緊急在全線加裝了防護網。

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根據一段網傳資訊顯示，「11月7日14時10分，周某某在可哥托海國際滑雪場青格裡道與雪友滑行並跟拍，滑至青格裡道與天河石道交叉路口處，因避讓拍攝雪友，失控滑至道外受傷。19時25分，經富蘊縣人民醫院搶救無效死亡。」9日下午，富蘊縣文旅局工作人員對外表示，在事情發生當晚，局裡領導已經趕到現場處理此事，目前各部門仍在調查此事，具體情況到時候以官方通報為准。

一段現場影片顯示，一位身著粉色衣服的人倒在雪道上，三四個人在旁邊施救，救援人員緊張地拉著擔架來到了現場。據另一段事發時的影片可以看到，可哥托海國際雪場雪道兩側有成堆的岩石，有的被白雪完全覆蓋，有的則有部分岩石裸露了出來。據拍攝影片的目擊者稱，周雅萍在避讓之後可能撞到了石頭，一名目擊者告訴記者，她滑下來的時候看到周雅萍躺在擔架上一動不動，醫護人員在現場努力地進行搶救工作，給她做人工呼吸。

11月9日中午，《揚子晚報》記者聯繫上了周雅萍的男朋友韓嘯，確認遇難者正是周雅萍。在電話中記者聽到他的語氣十分低落，他表示，目前對於事故原因的調查正在進行中，面對記者的提問，韓嘯表示，後續的一些事宜自己會處理，目前不想繼續接受採訪。