習近平乘專機離京　對法國、塞爾維亞和匈牙利展開國事訪問

5月5日上午，國家主席習近平乘專機離開北京，應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）、匈牙利總統舒尤克（Tamás Sulyok）和總理歐爾班（Viktor Orban）邀請，對上述三國進行國事訪問。



《央視新聞》報道，陪同習近平出訪的包括習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

據外交部4月公布的習近平外訪消息，此行對推動中國同法國、塞爾維亞、匈牙利以及中歐關係整體發展具有重要意義，也將為世界和平發展注入新動能。

中法關係：圖為2019年11月6日，中國國家主席習近平和法國總統馬克龍站在中國和歐盟旗幟前，在中國北京人民大會堂出席簽字儀式。（Reuters）

習近平在訪法期間，將會與法國總統馬克龍會談，討論中法、中歐關係以及共同關心的國際問題。而今年正值中法建交60周年，對兩國關係具有承前啟後、繼往開來的重要意義。

另外歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）6日將應馬克龍的邀請到巴黎，與習近平舉行三邊會議。

而在訪法之後，習近平亦將會分別訪問塞爾維亞及匈牙利，料為中歐關係發展注入新動力，為動盪不安的世界注入更多穩定性和正能量。

路透社5月5日稱，法國總統馬克龍預計與習近平會晤時將要求減少貿易失衡，並嘗試說服北京在處理俄烏戰爭一事上，運用對莫斯科的影響力。