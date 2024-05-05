習近平訪法｜馬克龍：解決安全氣候等問題　歐洲需要中國

俄衛網5月5日引述法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）接受法媒訪問稱，歐洲國家在解決安全和氣候問題等國際問題上需要中國。



「我們需要中國，無論是在氣候問題還是安全問題上，」他在接受法國《論壇報》（La Tribune）採訪時稱，「法國和歐洲的作用在於充當平衡力量，可以吸引中國參與這些重要問題的國際討論。」

至於經濟，馬克龍贊成在加強歐洲主權的同時保持與中國合作。他說：「我不建議疏遠中國，但我認為，我們應當更好地保衛國家安全和主權。」他認為，歐洲應當「現實地看待事物，捍衛己方利益」。

圖為2024年4月26日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與美國務卿布林肯（不在圖中）會談。（Reuters）

中國國家主席習近平5日在巴黎開展國事訪問。馬克龍稱，在正式接待中國領導人之前，將舉行歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）參與的三方會談。

他說：「朔爾茨（Olaf Scholz）總理（德國總理）不能出席會談，但我們在上周四（2日）的會談上協調了我們的努力，這將使歐洲人團結起來，成為一股強大的力量。」

中國國家主席習近平5月5日至10日對法國、塞爾維亞和匈牙利進行國事訪問。在法國的訪問將持續至5月7日，其間，中法領導人將討論烏克蘭衝突、中東局勢、貿易問題以及應對全球氣候變化的合作。