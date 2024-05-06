福建艦海試竟懸掛日本國旗？內地網民激憤　「旗語」真相曝光

國產第三艘航空母艦「福建艦」現正進行首度海上試驗，唯在海試現場，曝光艦島懸掛一面和日本國旗相似的旗幟，直接引爆內地網民群情激憤。事實上，這面旗幟有著特殊的含義，並非日本國旗，而是國際通用的旗語。



2022 年 6 月，福建艦在萬眾矚目中下水，經過將近兩年的漫長等待，終於在 本月 1 日迎來了海試的重要時刻。然而，在海試現場，眼尖的內地網民驚訝地發現，福建艦上懸掛著一面很像日本國旗的旗幟，紛紛在直播留言區留下不解與憤怒意見。

福建艦海試現場，曝光艦島懸掛一面和日本國旗相似的旗幟，直接引爆內地網民群情激憤。（微博）

事實上，這面旗幟實際上有著特殊的含義，並非日本國旗，而是國際通用的旗語。這一旗語所指代的是「18 號船」，也就是福建艦的弦號。由於福建艦目前還沒有正式刷上弦號，所以用旗子來代表，這就如同汽車的臨時牌照一樣。

有關這些信號旗的使用，可以追溯到四百年之前，那時的海域沒有電話，沒有通訊方式，也沒有相互聯絡的方式。兩船相見之後很難溝通，於是信號旗通信的方式就誕生了，在一些船的船杆上經常會掛著一些不同顏色和圖案的旗幟，這些旗幟就是信號旗，這些旗子能夠讓各個船隻高效的溝通，這些國際信號旗通常用紅，藍，黃，白，黑等多種顏色組合而成的幾何圖案。

不同的信號旗，代表不同的英文字母、數字及特定含義，目前，國際通用信號旗的數量共有40面，其中26個為英文字母旗，10個數目符號旗，3面代用旗及1面答應旗。

由於福建艦舷號為18，福建艦上的那幅很像日本國旗的旗幟，實際代表著一個數字1的國際信號旗。

臉書軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」發文指出，福建艦艦島掛出的3面旗，由上到下分別代表「數字1（白底紅圈）」、「數字8（白底紅十字）」、「英文Y（黃底紅斜紋）」，意思是指舷號18的該艦，正在進行走錨（指起錨或下錨），而由於那面像日本國旗的旗子代表數字1，未來福建艦海試的照片還是「擺脫不了」，因不僅該艦舷數字號有1，此外，「本船正在試航」的旗語是「RU1」，所以，同樣需要數字1那面旗。