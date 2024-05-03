福建艦海試｜標誌中國進入頂級海軍航空戰力俱樂部 增偏遠影響力
中國最大也最先進的國產航母福建艦本月1日首航海試，朝加入全球最大的海軍邁進了一大步。美俄軍事專家相繼分析，指福建艦海試是中國海軍重要里程碑，代表它進入擁有頂級航空戰力的海軍小型俱樂部，同時也將增強北京影響世界偏遠地區政治局勢的能力。
根據公開信息，福建艦排水量達8萬公噸，遠比6.6萬噸的山東艦，還有6萬噸的遼寧艦大，目前唯有美國海軍才有比福建艦更大的航母。
福建艦首次海試畫面曝光（點圖放大）：
美國外交關係國際事務委員會研究員布萊德福（John Bradford）接受媒體採訪時表示，福建艦海試是中國海軍重要的里程碑，代表它進入了擁有頂級航空戰力的海軍小型俱樂部。
美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特（Carl Schuster）則稱，海試顯示，中國在發展將海基空中軍力投射到深海的能力上，邁出了重要的第一步。
福建艦拜電磁彈射系統之賜，得以與世上唯一配備類似系統的現役美國最新航母福特號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）相媲美。儘管美國前10艘尼米茲級（Nimitz-Class）舊航母靠蒸汽動力彈射器助飛艦載機，但所有的美國航母仍凌駕福建艦，具有動力和大小這兩大關鍵優勢。
美媒分析指出，美國航母採用核動力，只要船員補給充足，就能長期在海上停留，而福建艦則靠傳統燃料驅動，這意味它必須停靠港口，或透過海上油輪加油。
至於在噸位方面，美國航母福特號排水量達10萬噸，而10艘尼米茲級航母也有8.7萬噸，都超過福建艦。由於美國航母較大，能搭載的艦載機也更多。美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（CSIS）估計，美方航母約能搭載75架艦載機，而福建號約能搭載60架。
此外，分析家還指出，美國航母有更多的彈射器、更大的跑道和更多的升降機，以從甲板下方機庫更快地部署戰機。布萊德福直言，美國航母「仍自成一格」。
與此同時，《俄羅斯衛星通訊社》報道，俄羅斯軍事專家瓦西里．卡申在接受《俄新社》採訪時稱，「如果福建艦航空母艦成功服役，中國海軍將獲得全新的水上能力。」福建艦將使解放軍海軍能夠在距離海岸很遠的地方作戰，這將增強北京影響世界偏遠地區政治局勢的能力。
卡申表示，中國的前兩艘航母遼寧號和山東號是蘇聯1143.5 型航母的發展產物，俄羅斯唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將號」就是基於該設計方案建造的。
卡申指出，美國的福特號航空母艦儘管在建造航空母艦方面有著豐富的經驗，但卻面臨大量的技術問題。中國航空母艦的創新能力也不遜色，因此關鍵問題是電磁彈射器和新動力系統在測試中的表現如何。如果福建艦成功服役，中國海軍將獲得全新的能力。
卡申認為，空警600 遠程雷達偵測飛機將以福建號航母為基地，這種飛機最近正在進行緊張的飛行測試。而與遼寧艦和山東艦相比，中國現有的殲-15艦載機將能夠攜帶更多的燃料和有效載荷從福建艦起飛。並增強中國影響世界偏遠地區政治局勢的能力。
同時，卡申評析，福建艦可能是解放軍建造核動力航母道路上的過渡型號，未來如果出於某種原因，中國的核動力航空母艦發展出現問題，福建艦或可能成為幾艘航空母艦系列中的主力艦。