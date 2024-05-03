福建艦海試｜標誌中國進入頂級海軍航空戰力俱樂部　增偏遠影響力

中國最大也最先進的國產航母福建艦本月1日首航海試，朝加入全球最大的海軍邁進了一大步。美俄軍事專家相繼分析，指福建艦海試是中國海軍重要里程碑，代表它進入擁有頂級航空戰力的海軍小型俱樂部，同時也將增強北京影響世界偏遠地區政治局勢的能力。



根據公開信息，福建艦排水量達8萬公噸，遠比6.6萬噸的山東艦，還有6萬噸的遼寧艦大，目前唯有美國海軍才有比福建艦更大的航母。

福建艦首次海試畫面曝光（點圖放大）：

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美國外交關係國際事務委員會研究員布萊德福（John Bradford）接受媒體採訪時表示，福建艦海試是中國海軍重要的里程碑，代表它進入了擁有頂級航空戰力的海軍小型俱樂部。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特（Carl Schuster）則稱，海試顯示，中國在發展將海基空中軍力投射到深海的能力上，邁出了重要的第一步。

央視軍事初次公布福建艦「側面全身照」，引起內地網民熱議。（央視軍事）

福建艦拜電磁彈射系統之賜，得以與世上唯一配備類似系統的現役美國最新航母福特號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）相媲美。儘管美國前10艘尼米茲級（Nimitz-Class）舊航母靠蒸汽動力彈射器助飛艦載機，但所有的美國航母仍凌駕福建艦，具有動力和大小這兩大關鍵優勢。

美媒分析指出，美國航母採用核動力，只要船員補給充足，就能長期在海上停留，而福建艦則靠傳統燃料驅動，這意味它必須停靠港口，或透過海上油輪加油。

至於在噸位方面，美國航母福特號排水量達10萬噸，而10艘尼米茲級航母也有8.7萬噸，都超過福建艦。由於美國航母較大，能搭載的艦載機也更多。美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（CSIS）估計，美方航母約能搭載75架艦載機，而福建號約能搭載60架。

此外，分析家還指出，美國航母有更多的彈射器、更大的跑道和更多的升降機，以從甲板下方機庫更快地部署戰機。布萊德福直言，美國航母「仍自成一格」。

與此同時，《俄羅斯衛星通訊社》報道，俄羅斯軍事專家瓦西里．卡申在接受《俄新社》採訪時稱，「如果福建艦航空母艦成功服役，中國海軍將獲得全新的水上能力。」福建艦將使解放軍海軍能夠在距離海岸很遠的地方作戰，這將增強北京影響世界偏遠地區政治局勢的能力。

卡申表示，中國的前兩艘航母遼寧號和山東號是蘇聯1143.5 型航母的發展產物，俄羅斯唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將號」就是基於該設計方案建造的。

福建艦上面有許多「蘑菇」型狀天線，這種「協同交戰系統」 ( CEC ) 能夠將多艘戰艦和飛機、無人機的雷達系統和指揮控制系統協同起來形成統一的戰場態勢感知體系和控制體系。（翻攝自騰訊網）

卡申指出，美國的福特號航空母艦儘管在建造航空母艦方面有著豐富的經驗，但卻面臨大量的技術問題。中國航空母艦的創新能力也不遜色，因此關鍵問題是電磁彈射器和新動力系統在測試中的表現如何。如果福建艦成功服役，中國海軍將獲得全新的能力。

卡申認為，空警600 遠程雷達偵測飛機將以福建號航母為基地，這種飛機最近正在進行緊張的飛行測試。而與遼寧艦和山東艦相比，中國現有的殲-15艦載機將能夠攜帶更多的燃料和有效載荷從福建艦起飛。並增強中國影響世界偏遠地區政治局勢的能力。

同時，卡申評析，福建艦可能是解放軍建造核動力航母道路上的過渡型號，未來如果出於某種原因，中國的核動力航空母艦發展出現問題，福建艦或可能成為幾艘航空母艦系列中的主力艦。