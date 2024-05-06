中甲廣州隊門將被指挑釁大連英博兩度被追打　足協：將嚴肅處罰

在上周六（4日）中甲比賽中，大連英博在主場對戰廣州隊，以0：1吞下全季首場敗仗，廣州隊門將霍深坪被指挑釁主場球迷，兩度遭大連球員追打。



中國足球協會周日（5日）稱，將依規依紀對涉事球員和俱樂部作出嚴肅處罰。中國足協將就此事件中涉及的賽風賽紀管理問題做進一步調查。



中國足協稱，在比賽過程中，場上球員發生違反賽風賽紀的賽場暴力和非體育行為。比賽結束後，雙方球隊人員在場內聚集，再次發生暴力行為，引發混亂，造成嚴重不良影響。

中國足協稱，賽場暴力行為嚴重違背體育精神，影響正常賽場秩序和球迷觀賽體驗。中國足協堅決反對任何形式的賽場暴力和非體育行為，堅決維護職業聯賽良好風氣和足球行業形象，將根據調查結果對相關責任主體作嚴肅處理，有關情況及時向社會公布，接受社會監督。

廣州隊門將霍深坪三次鞠躬後被對方球員毆打（點圖放大）：

據早前報道，大量有關賽事的影片在網上流傳，顯示廣州隊門將霍深坪在贏波後，面向大連球迷鞠躬，鞠躬一次後曾回頭再鞠，然後走遠後再一次回頭鞠躬，每次鞠躬間都相隔甚久，亦難以看清他有否吐口水，期間大連球迷不斷向他怒罵。不過他三次鞠躬後不久，大連球員王選宏就從遠處衝向他，似有出手推向其臉部，霍深坪退後一步、遲疑後再倒地，王選宏即蹲下、拉着其頭髮，扯起他的頭部。

霍深坪正走向球員通道，但身後大批對手球員跟隨，有人出手將他推倒、再圍上前（點圖放大）：

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從另一影片可見，當時場上仍然混亂，霍深坪正走向球員通道，但身後大批對手球員跟隨，有人出手將他推倒、再圍上前，未能看清有否進一步施襲。從賽後報告可見，霍深坪和王選宏最終各被罰一面紅牌。

大連球迷與警察對恃（點圖放大）：

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另有影片顯示，大批大連球迷賽後在場外聚集，警察到場維持秩序，但變成與大連球迷之間的對恃。

霍深坪賽後曾在微博反擊「三鞠躬、吐口水」的指控，寫道：「無中生有，張嘴就說我吐口水，我用家人擔保，我要是吐口水，我不得好死，我跟大連無冤無仇，我為什麼要吐口水？你們能不能問問你們自己的球員是因為我鞠躬生氣還是有看見我幹什麼了，更何況你們在下面的球員我也有認識的，看到我什麼都沒幹，如果有我終身禁賽。」

霍深坪一度發文反擊指控。（微博）

他續寫道：「男子漢大丈夫，也沒有什麼。所謂的三鞠躬，我都不是連着鞠的，我都不知道什麼意思，如果鞠躬致謝是挑釁，對不起大連的球迷們，如果我鞠躬讓你們生氣，對不起，是我的問題，我不懂禮儀。」並在文中附上兩段自己被追打的影片。

此文一出引來極大迴響，球迷湧到他的發文之下怒罵，其後霍深坪刪文，再發一則非常正常的「公關文」，寫道：「感謝遠道而來的球迷！三分和零封！遲到但會到，大連是座美麗的城市，非常好的足球氛圍，感謝所有球迷！」 ​​​