客串《繁花》大放異彩後范志毅重返足壇　執教中甲遼寧鐵人

因客串王家衛新劇《繁花》大放異彩的昔日亞洲足球先生范志毅，確認將重回中國足壇，出任中甲遼寧鐵人足球隊主帥兼技術總監，時隔14年重拾教鞭。



4月7日晚，中甲球隊遼寧鐵人發布公告，高明琪不再擔任球隊總教練，教練團將進行重組。上周末聯賽中，曾現身遼寧鐵人主場的范志毅被傳將接棒出山，擔任教練組組長。

今日（4月8日）中午，遼寧鐵人於官方微博帳號宣布，聘請范志毅、孫衛等加入球隊教練團，並由范志毅擔任球隊的教練團組長兼技術總監。

公開資料顯示，現年54歲的范志毅曾是中國國家男子足球隊隊長，中國第一位亞洲足球先生，曾代表中國隊出賽108場，打入15球。效力上海申花時曾榮膺甲A聯賽金靴。

2007年，范志毅被聘請為蘇州趣普仕隊主教練，正式開始教練生涯，但帶領蘇州隊征戰僅5個月，便因球隊的工資糾紛辭職。其最近一次擔任教練還是2010年接手上海東亞足球隊，率隊征戰中甲聯賽，但由於衝超失敗而卸任「下課」。

近幾年，范志毅投身娛樂圈，在脫口秀、綜藝的舞台大放異彩，前不久在大熱劇《繁花》中的客串也表現不俗。雖然對於觀眾而言，其身上的球員、教練員的痕跡漸漸淡化，但范志毅一直心繫中國足球，在各種場合宣傳足球文化。

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不過有體育評論員認為，范志毅接受職業球隊仍有風險，職業足球場上，雖然球迷會不斷呼籲有聲望的教練、管理層執教或接管球隊，但若不能取得勝利，同樣會被罵「下課」。還有網民認為，以范志毅目前的收入和名望，出任教練是「想不開」，不解其為何「跑去受氣」。

網民評論：



《繁花》演的很好，不演戲可惜了啊，娛樂圈又少個實力派



啊？ ……果然大家都不希望范志毅去蹚渾水……但他還是熱愛足球



期待范大將軍的表演



他要能執教成功，就是對那些執着敬業教練的最大侮辱，也徹底顛覆產業認知和常識。祝他成功彎道超車，重新定義教練。



聘請范指導更多的是想利用他在圈內的人際關係吧？



有實無華，多年當不了主教練的範能行嗎？比他小的球員都當中超隊教練多年了，他才去中甲當組長？沒戲，不看好范

