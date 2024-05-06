M7高速車禍起火3死　問界回應四大疑問：事發車速超過AEB工作範圍

4月26日，有司機駕駛華為電動SUV「問界M7」在山西運城市下屬的夏縣高速路上，撞上一輛車身噴有「山西交控」字樣的灑水車；「問界M7」隨後起火爆炸，車上3人全部遇難。

5月6日，AITO汽車在官方微博回應本次事故四大疑問，包括車輛起火原因、電池有否自燃、自動緊急制動（AEB）功能是否失效等問題。



AITO汽車介紹，本次事故車輛型號為問界新M7 Plus。對於事故發生時，車輛自動緊急制動（AEB）功能為何沒有成功避免碰撞，AITO汽車表示，事故車輛在碰撞發生前制動系統正常，根據後台數據分析，事故發生前5分鐘內有2次制動動作，車輛均能正常減速。

問界新M7 Plus搭載L2級輔助駕駛系統（非華為ADS 2.0智能駕駛系統），其自動緊急制動（AEB）工作範圍為車速4至85km/h。事故車輛碰撞發生時車速115km/h，超過自動緊急制動（AEB）的工作範圍。

至於車輛起火原因及電池自燃問題，AITO汽車解釋，事故車輛與前方道路養護車發生115km/h高速追尾碰撞時，前方車輛尾部突出樑狀堅硬結構瞬時嚴重侵入事故車輛左上側前機艙及乘員艙，導致前機艙及乘員艙嚴重損壞，線束瞬間被切斷，前機艙被高溫部件或線束短路火花引燃，前機艙左側先起火，後火勢蔓延至整車，動力電池包未發生自燃。

示意圖為參考事故車輛相關數據所做的技術模擬演示。（微博＠AITO汽車）

示意圖為參考事故車輛相關數據所做的技術模擬演示。（微博＠AITO汽車）

另外，根據後台數據分析，碰撞前主駕駛位有安全帶鎖扣信號，副駕駛位及後排3個座位均無安全帶鎖扣信號，安全氣囊狀態監測正常。碰撞發生時，車輛安全氣囊正常打開。

事故後，現場有多名人士參與救援，試圖打破車窗救出被困人員。外界一直關注事故車輛的隱藏式車把手疑似並未彈出，AITO汽車表示，問界新M7 Plus具備碰撞自動解鎖功能，且配置機械車門內把手，特殊緊急情況時，可通過拉動機械車門內把手解鎖開門。

華為問界M7高速撞灑水車起火3人遇難。（微博＠花王袁景輝）

本次事故車輛與前方道路養護車發生115km/h高速追尾碰撞時，前方車輛尾部突出樑狀堅硬結構瞬時嚴重侵入事故車輛左上側前機艙及乘員艙，導致前機艙及乘員艙內電源線及信號線被瞬間切斷，門把手控制器無法收到彈出信號，施救人員破窗拉動機械車門內把手開門實施營救。

AITO汽車稱，對於本次交通事故深感痛心，事故發生後，公司積極配合交警部門開展事故調查，提供一切必要數據還原事故原因，具體調查結果以交警部門認定通報為準。