華為問界M7高速撞灑水車起火3人遇難　家屬提出多項質疑追責

4月26日，有司機駕駛華為電動SUV「問界M7」在山西運城市下屬的夏縣高速路上，撞上一輛車身噴有「山西交控」字樣的灑水車；「問界M7」隨後起火爆炸，車上3人全部遇難，包括一名剛滿2周歲的孩子。

家屬提出多項質疑，包括阻燃材料和熱失控保護等技術沒有發揮作用，灑水車是否佔用快線，是否有擺放道路警示標誌等，要求追究責任。

4月28日，問界客服回應稱，已成立專項小組跟進核實，會與交管部門配合調查工作。



家屬介紹，4月26日下午3時許，其弟駕駛華為問界M7在夏縣段高速行駛中與高速灑水車追尾，弟弟、丈夫和其剛滿2周歲的兒子不幸遇難，追尾後車內發生爆炸，弟弟、兒子燒焦。

網傳影片顯示，肇事的問界M7撞上一輛車身噴有「山西交控」字樣的車輛，問界M7車頭起火，隨後車輛被大火籠罩。值得一提的是，事故發生後，問界M7的隱藏式車把手疑似並未彈出，現場有多名人士參與救援，試圖打破車窗，將被困人員救出。

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家屬介紹，其弟弟購買的車輛為問界M7 Plus後驅版 5座（24款），顏色為鎏金黑，今年1月購入。

家屬提出一系列疑問，包括養護車輛（灑水車）是否佔用快線，當時是否有道路警示標誌，以及養護人員是否具備及時救援的能力等，要求追究責任。同時，她還質疑問界M7宣傳的AEB自動緊急制動和GAEB異形障礙物自動緊急制動，阻燃材料和熱失控保護等技術沒有發揮作用，安全氣囊為何沒做到保護。

《財經網科技》消息，4月28日，問界聲明稱將為家屬提供一切可能的支持，並表示事發車型是入門非智駕版，未搭載華為高階智能駕駛輔助系統，而是博世方案。

聲明指出，事發車型是入門非智駕版，未搭載華為高階智能駕駛輔助系統。而是使用的博世方案，博世方案AEB的工作範圍是在4-85km/h，碰撞時的115km/h時速已經遠超博世AEB觸發範圍。

同時，事故車動力電池包特性正常，代表不存在電池自燃情況，具體的起火原因，還需等待交警部門調查結果；事故發生時，事故車安全氣囊正常打開，不存在安全氣囊未工作的情況。

華為問界M7。（AITO官網）

4月28日，AITO問界在官方微博回應稱，對於本次事故中出現的人員傷亡，其深表痛心。根據國家平台數據接入管理規定，獲悉該車輛發生事故時車速115km/h，安全氣囊正常打開，動力電池包特性均正常。

問界方面稱，正在積極配合當地交警部門開展事故調查，提供一切必要數據還原事故原因，並對家屬提供一切可能的支持。具體調查結果以後續交警部門通報為準。