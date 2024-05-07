廣西岑溪波塘鎮洪水2人遇難　當地啟動洪澇災害四級應急響應

5月6日，受持續暴雨影響，廣西岑溪市波塘鎮六肥村等村屯突發洪水，至少兩人遇難。當地通信、電力中斷，岑溪市啟動洪澇災害四級應急響應。



廣西岑溪宣傳部消息，5月6日下午，持續暴雨導致廣西岑溪市波塘鎮六肥村等村屯突發洪水，2人失聯。截至當晚9時許，2名失聯人員均被找到，但經全力搶救無效，已無生命體征。目前，搶險救援工作仍在進行中。

網傳影片顯示，洪水沖擊力很大，幾塊宣傳板被沖倒，有私家車淹沒在洪水中。當地村民表示，村民們已在村委會組織下撤離，「好大的雨，村裏面叫走開啊，因為那個水太大了，一下子就過來了，很快的，傍晚的時候已經離開那裏了，很多人都往親戚家裏去了，政府已經安排人過去了」。

廣西岑溪市防汛抗旱指揮部消息，5月6日下午，當地出現強降雨天氣，累積雨量50毫米以上的有8站，最大為梨木平田77.1毫米，其次為波塘69.0毫米、波塘南垌68.2毫米。

鑒於本輪強降雨累計雨量較大，局部發生洪澇災害的可能性較大，按照《岑溪市洪澇災害應急預案》的有關規定，經岑溪市防汛抗旱指揮部批准，於5月6日傍晚6時起啟動岑溪市洪澇災害四級應急響應。