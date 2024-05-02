汕尾火車站現「末日式狂風暴雨」 旅客月台集體抱柱慘叫影片瘋傳
撰文：ETtoday
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中國內地近日極端天氣頻傳。
廣東汕尾火車站一段高速狂風的影片也恐怖得令人害怕，現場旅客都趕緊躲避到柱子後，甚至整個人抱住柱子，現場景象宛如末日。
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網絡流傳一段影片，事發時間為4月27日，在汕尾車站拍攝的男旅客不斷喊著：「哇喔，哇！」
當時強風挾帶雨水高速掠過月台，瞬間風速快、風聲大，原本直直站著等車的旅客們，都嚇到趕緊聚集在一起，抱住柱子深怕被風吹倒了。
還有一名旅客只來得及抱住柱子，卻眼睜睜見著行李被強風帶走，捲入風雨形成的白幕之中，當時能見度相當低。
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內媒引述該名男旅客指出，當時不只一人的行李、背包被吹走，大風還持續長達3分鐘。
據網友回報，4月底汕頭當地天氣較不穩定，大雨頻頻造成淹水。
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