颮線持續影響　深圳五一共記錄1365次閃電　未來數日仍有雷雨天氣

深圳市氣象局消息，5月1日凌晨零時至早上7時，深圳共記錄到1365次閃電。

受颮線影響，深圳凌晨出現大雨局部暴雨，雨量普遍在30至50毫米，伴有8至10級大風和強雷電。



深圳市氣象局消息，全市平均雨量36.6毫米，最大累計雨量71.3毫米（龍華區觀瀾街道石馬徑水庫站），最大1小時滑動雨量49.3毫米（坪山區坑梓街道秀新站），最大陣風24.8米/秒（10級，福田區福保街道福田站）。

據介紹，深圳仍在降雨集中期，自4月18日進入降雨集中期以來，截至29日下午2時，深圳全市平均雨量298.5毫米，最大累計雨量544.6毫米（大鵬新區大鵬辦事處）。今年以來，全市平均雨量已達404.4毫米，較近五年同期（236.6毫米）偏多71%。

深圳市氣象局預報，5月1日，深圳有大雨到暴雨，局部大暴雨，伴有雷暴、8-10 級短時大風、短時強降雨等強對流天氣；5月2日，陰天，有大雨；5月3至4日，降雨暫緩，多雲，有（雷）陣雨；5月5日，有雷陣雨，部分時間雨勢較大，局部可達暴雨。

據悉，月底至五一假期前期深圳市（含深汕）仍處於降雨集中期，暴雨和強對流風險高，其中4月30日-5月2日有一次大雨到暴雨，局部大暴雨降雨過程，伴有雷暴、8-10級短時大風等強對流天氣，具有「突發性強、短時雨強大、伴有雷暴大風等強對流天氣」的特點；5月3日至5日，有間歇性雷陣雨，局地仍可達暴雨。

5月1日上午10時，深圳市福田東實時天氣狀況。（影片截圖）

近期，深圳市仍處於降雨集中期，持續性強降雨導致土壤含水量高，月底至五一假期前期又將迎來新一輪強降雨，正值假期出行高峰，需重點防御暴雨、強對流及其引發的次生衍生災害。

假期前期過程強對流特征明顯，雷雨時可能伴有 8-10 級左右短時大風，不排除出現冰雹、龍卷等極端天氣，需防範強對流天氣對戶外出行、交通港航、海上活動、建築工地和高空作業等帶來的風險。