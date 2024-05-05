數十遊客倒掛空中3分鐘！重慶遊樂場大擺錘停擺　有人腦充血頭暈

內地五一假期期間，大量民眾出遊。昨日（4日），重慶一個遊樂場的大擺錘設施卻出現「停擺」，數十名遊客倒掛空中。根據目擊者指出，遊客至少倒掛3分鐘左右。幸好景區立刻排除障礙，大擺錘設施恢復運行，遊客平安著地。除了小部分人因腦充血頭暈，所有人員平安。



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綜合內媒報道，事件發生於重慶美心紅酒小鎮景區，大擺錘是景區熱門遊戲，最起碼需排隊一個多小時才能玩到，很受遊客喜愛。

事發時，大擺錘一開始啟動正常，不少圍觀遊客站在周邊觀看，大擺錘升至最高點後，照理應該往下擺動，所有人卻等不到刺激尖叫一刻，機械運行過程中突然「停擺」，數十名遊客被倒掛在最高點。

有現場目擊者表示，「原本以為是遊戲的一環，結果看到所有人倒掛持續約兩三分鐘，發現機器故障了」。

景區工作人員立刻排除障礙，大擺錘設施恢復運行，遊客平安著地。雖然全體人員平安，還是有部分人感到頭暈。

景區事後道歉，但強調不屬於故障，是設備在運行上升期間，兩邊遊客的重量達到平衡點。

事後有工作人員也解釋，「應該不是故障，但現在還不能明確，正在進一步調查了解中，具體情況後續會發布官方說明」。