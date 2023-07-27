有片｜暈！遊樂場玩｢大擺錘｣忍不住嘔吐　下方遊客慘接｢天外來物｣

遊樂場玩刺激項目忍不住嘔吐是人之常情，但釀成意外「事故」也可能會不幸波及他人。近日，四川有遊客在遊樂場玩「大擺錘」項目時忍不住嘔吐，嘔吐物從天而降，下方遊客不幸被「連累」。



綜合內媒報道，事件發生于7月25日，有遊客乘坐某遊樂場的「大擺錘」項目時，一時沒忍住在高空嘔吐，隨後嘔吐物「從天而降」，悉數落到下方排隊遊客身上。

現場畫面顯示，不少下方遊客一頭霧水，表示「這是啥啊」，有2名男遊客在現場慘遭連累波及，做出閃躲動作。亦有遊客覺得十分好笑，表示「大擺錘確實太暈了」。

「大擺錘」是不少大型遊樂場的常見設施，作為大型機動遊樂設施，可讓遊客在「天旋地轉之間，體驗歡樂風暴的強勁旋律，挑戰心理極限。」但為確保安全，遊客必須在健康狀況良好的情況下乘坐。並且，在大型遊樂設備運行中，千萬不要將手、胳膊、腳等身體任何部分伸出車外，更不要擅自解開安全帶、打開安全壓槓。

網民點睇：

一個人上網挺無助的，我要看吐了



嘔吐物還好，昨天傳言是漏翔，那樣更可怕



還好是嘔吐物，我還以為是落坨翔子



這個吐了的人還好吧？。。



希望他沒吃蒜

