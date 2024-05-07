長征六號丙運載火箭首飛成功　長征火箭家族添新成員

長征火箭家族再添新成員，長征六號丙運載火箭周二（7日）11時21分在中國太原衛星發射中心成功發射，並順利將海王星01星等4顆衛星送入預定軌道。據中國航天科技集團八院消息，此次任務是長征六號丙運載火箭的首次飛行，標誌著長征火箭家族再添新成員。



長征六號丙運載火箭和海王星01星由上海航天抓總研制。火箭採用單芯級兩級構型，一子級直徑為3.35米，採用兩台120噸推力的液氧/煤油發動機，二子級直徑為2.9米，採用一台推力18噸的液氧/煤油發動機。全箭總長約43米，全箭起飛重量約215噸，500公里太陽同步軌道運載能力約2.4噸，可根據不同任務適配多規格的衛星整流罩。

控制系統採用了AAC控制技術（自適應增廣控制），為該項技術在國內運載火箭上的首次應用飛行。其可以通過在線實時調整火箭的飛行控制策略，達到更好的控制效果，令火箭飛行控制的適應性和智能化水平進一步提升。火箭又首次採用2.9米直徑200K大溫差泡沫夾層共底貯箱，通過減少兩個貯箱之間的多餘空間，在攜帶盡可能多的燃料的情況下，成功實現減輕火箭「自重」，進一步提高火箭的結構效率和運載能力。

另外，火箭充分繼承長征六號、長征六號甲等新一代運載火箭的成熟技術和產品，全箭產品化率高達95%；結合已有型號積累的大量地面和飛行試驗數據，其在研製過程中充分發揮數值仿真手段完成叠代優化，取消了以往新型號研制過程中開展的氣動風洞試驗、全箭模態試驗、艙段靜力試驗等大型地面試驗，進一步優化研制流程、降低研制成本，為後續滾動組批生產、快速履約奠定基礎，提高了火箭的任務適應性和市場競爭力。

至於此次發射的海王星01星是海王星座的試驗衛星。項目由1顆試驗衛星及12顆業務星組成，致力於建設並運營低軌實時成像觀測衛星星座，在全球提供基於衛星的實時成像服務。其於507公里高度太陽同步軌道運行，總重239千克。衛星主載荷是X波段合成孔徑雷達（SAR），採用「反射面天線+行波管放大器」集中發射體制，是一台商業輕量化反射面SAR。其系統靈敏度、方位模糊和距離模糊均達到優異水平。衛星具有多種工作模式，可為各類用戶提供高分辨率圖像，在測繪、國土、減災、海洋、林草、交通、水利等領域可提供定量化的SAR衛星數據。