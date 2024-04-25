長征八號系列運載火箭新構型亮相　運載能力提升至7噸

撰文：林芷瑩
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4月25日，航天科技集團發布長征八號系列運載火箭新構型，新構型命名為長征八號甲運載火箭。
長征八號甲運載火箭有兩個助推器，運載能力由5噸提升至7噸，整流罩直徑更大，可以完成更多規格載荷的發射任務。

航天科技集團一院宋征宇表示，長征八號甲運載火箭運載的能力更大，運載效率更高，可以提供700公里太陽同步軌道，並有3噸、5噸、7噸等不同梯度的運載能力。

例如，部分衛星用戶只需要3噸的運載能力，可使用長征八號串聯構型；需要5噸的可提供長征八號；若需要7噸，則可採用長征八號甲運載火箭。提供不同梯度的運載能力，對低軌組網發射是非常有利。

據介紹，長征八號甲運載火箭有兩個助推器，運載能力由5噸提升至7噸。（央視新聞）

宋征宇又稱，這次升級，火箭還用上新型的末級引擎，使運載能力得到進一步提升。他表示，先將原來的氫氧末級直徑從長征八號的3米直徑拓展為3米35直徑，推力進一步提升。同時，引擎系統的設計以及動力系統的設計也進行簡化，進一步地減重，提升運載能力。

據介紹，通過上述技術，使中國目前在1100公里的傾斜軌道上，能夠實現一箭多星，一個軌道面的衛星，一次發射全部送入軌道。未來在長征八號甲構型的基礎上，還會革新一些技術，並進一步降低成本。

長征八號系列火箭是中國新一代中型中低軌道運載火箭，目前已完成3次發射任務和16發訂單簽訂，訂單類型覆蓋國家重大專項和商業航天等領域，是未來中國商業航天發射服務的主力軍。

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