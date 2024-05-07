雲南砍人2死21傷　疑犯曾因打架入獄　家人：自認有冤情性格大變

5月7日，雲南省鎮雄縣發生一起惡性傷人事件。當地警方通報表示，事件發生在當日11時37分許，鎮雄縣潑機鎮一名男性村民在城南醫院內持刀行兇，造成2人死亡21人受傷。5月7日17時許，兇案疑犯40歲李某被警方在縣內抓獲。目前，案件正在進一步偵辦中

據內媒《頂端新聞》報道，疑犯李某多年前曾與人發生衝突被捕入獄，其堂姐稱，李某出獄後性情大變，一直覺得自己有冤情。



雲南省鎮雄縣的惡性傷人事件發生後，當地縣人民醫院附近的商戶反映，他們都已停業關門， 「大家還是很擔心害怕。」一位商戶表示。

行兇者李某的老家在鎮雄縣30多公里外的潑機鎮擺洛村。潑機鎮一鎮居民介紹，目前警方已經將附近地區封鎖，並且逐一排查。這是他們鎮第一次發生這樣的惡性傷人事件，具體情況要以官方通報為準。

雲南鎮雄醫院發生2死21傷持刀傷人案 多人流血倒地 兇手已被捕

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擺洛村的一位村民表示，李某家位於擺洛村李家寨子，家中除了務農的父母，還有兩個孩子，她聽聞李某曾經因為打架坐過牢，但不清楚具體細節。

關於李某曾入獄的情況，李某鄰居稱，李某曾花錢從村裏一個人手中購買摩托車，但「後來第二天這家人就去找他，說把摩托車騎回去，發生了糾紛，動手了。」該說法得到了李某堂姐的證實，她說李某花2000元買車後，卻被對方強行騎走，導致雙方發生沖突。

這次衝突導致李某被判刑入獄，其堂姐說李某坐牢三四年，出獄後性格大變，「坐牢之前，性格還是可以的，以前規規矩矩，出來後就發現有問題，他感覺自己是被冤枉的。」李某堂姐說，李某出獄後結婚生了三個孩子，但後來妻子帶小女兒離家出走，留下大女兒和兒子給李某撫養，之後李某便做農活照顧兩個孩子。

李某堂姐表示，她曾關注到李某出獄後的狀態不對，主動和他溝通過幾次，勸他要放寬心，雖一直疏解不通，但在接觸過程中，李某從未有過報復社會的言行。