雲南鎮雄醫院發生2死21傷持刀傷人案　多人流血倒地　兇手已被捕

雲南鎮雄縣公安局通報，5月7日（周二）上午11時37分許，鎮雄縣城南醫院發生一宗持刀行兇案件，造成2人死亡21人受傷。經查，疑犯為鎮雄縣潑機鎮一名男性村民。目前，傷者在醫院接受治療，案件正在抓緊偵辦中。



據內媒《新京報》引述官方人士最新消息，截至7日下午4時，警方正全力對疑犯進行圍捕。7日18時最新消息顯示，該持刀行兇疑犯已被抓獲，帶至辦案中心。



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《新京報》報道，當地官方人士稱，疑犯李某所持兇器是一把刀具，傷者中包含兒童，李某在醫院傷人後逃到一個城郊結合部的工地上，工地周邊有修理廠和廢棄房屋，地形較為複雜，周邊沒有監控。上述官方人士稱，截至7日下午4時，警方正全力對疑犯進行圍捕。

內媒《澎湃新聞》發布的現場影片顯示，事發醫院內有人疑似持刀，並與保安人員對恃。

據雲南當地網民透露，事發時「有人提刀亂砍，見人就砍，死傷十幾個。」內地網傳畫面顯示，醫院內多人受傷後倒地，滿地鮮血。

內媒貴州廣播電視台旗下《百姓關注》早前報道指，有多個現場畫面顯示，有一名疑犯在康養小鎮被警方拘捕。

一名老人試圖攙扶另一名流血倒地的老人。（《紅星新聞》）

內媒《紅星新聞》引述一名目擊者稱，事發後他心情一直沒有辦法平復，現場受傷的還有醫生，他自己也是差一點就可能遇害。

該目擊者拍攝的影片顯示，醫院現場多人流血倒地，一名老人正在試圖攙扶另一名流血倒地的老人。

《南方都市報》報道，該醫院有醫生證實，事件中有幼童受傷，目前他正在參加搶救工作。

在7日中午，鎮雄縣康養小鎮幸福里物業向業主、住戶發布緊急通知稱，小區混入1名警方通緝人員，警方已通知並控制了小區的消防通道。物業提醒業主、住戶「請勿在園區逗留，及時鎖好房門，不要給陌生人開門」「如有陌生人敲門，請勿開門，避免與不明身份的人接觸」。