雲南潑水節｜扛水塔儲水槽狂噴　竟藏「卸妝水」女遊客拔腿逃跑

中國雲南的潑水節熱鬧開跑，光是開幕第一日，潑水節的活動會場就湧入8萬名遊客和當地居民，場面相當熱鬧。不僅如此，民眾用來潑水的道具也很有創意，有人扛出家裡的水塔、養魚的大陶缸，甚至還有人裝了好幾桶「卸妝水」到處潑，把女性遊客嚇得花容失色。



雲南傣族一年一度的潑水節，12號開幕第一日，湧進成千上萬名遊客，與當地民眾一起狂歡，不過拿水槍、水桶潑水已經弱掉了，雲南潑水節的道具，沒有最狂，只有更狂。

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背上一大桶卸妝水，女生看到，恐怕都得拔腿快逃，還有雲南民眾扛出頂樓的銀色水塔，藍色的超大型儲水槽，養魚的陶缸，啤酒箱，甚至當地政府還出動消防直升機，潑水節玩到這種程度，讓不少大陸網友都笑瘋了。

在去年潑水節期間，德宏就接待了國內遊客81.05萬人次，國內旅遊收入83.35億元人民幣，以潑水節為代表的民俗節慶活動，給德宏帶來了強勁的經濟發展動力。

潑水節的意義在傳遞祝福和歡樂，順便帶動觀光，不過近來活動風氣，卻有些變了調，去年有女性遊客，當眾被數十名男性圍攻潑水，竟然還動手拉扯雨衣，甚至有男子，故意對準女性的私密部位噴水，把潑水節變成流氓節。「個別男生以潑水的名義，去撕扯我朋友的雨衣，人愈來愈多，她瞬間就不想玩了，我當時覺得很憤怒很無奈，大家還是把素質提高一些吧。」

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潑水節期間，禁止用髒水污水等潑人，嚴禁以潑水為名，污辱調戲婦女，嚴禁堵截過往車輛圍攻潑水等等。

今年當地政府三申五令，要遊客們多節制，別讓美好的傳統習俗，蒙上陰霾。

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