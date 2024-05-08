北京車展餘波　雷軍：看完車展很絕望　中國車企「全靠矇」

跨足電動車製造的中國手機大廠小米日前推出首款電動車，引發市場關注。但小米董事長雷軍日前直言，自己看完北京國際車展後挺絕望的，質疑中國為何需要那麼多同質化的車，「這哪是在做產品，完全是在靠矇」。



綜合《澎湃新聞》報道及網絡訊息， 2024北京國際車展本月4日閉幕，但「雷軍效應遠沒有結束」。報道表示，雷軍日前藉由出席「2024中關村論壇年會」場合，針對外界好奇小米為何目前只生產1款電動車，回應中國每家車廠都做一系列的車，但「好的車有幾輛就行了，幹嘛需要那麼多同質化的車呢？」。

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雷軍在會上直指，自己看完（北京）車展後「挺絕望的」，中國車圈（車界）的「捲」是在「同質化捲」，質疑「你們這哪是在做產品，完全是在靠矇」。報道提到，傳統汽車業者看到雷軍這些頗為直白的言論後都沉默了。

報道指出，隨著科技進步及造車周期縮短，中國汽車行業的技術門檻正在降低，許多新公司得以輕鬆入門。但綜觀當前中國新款汽車產品，無非以沙發、冰箱、彩電等舒適性配置、以語音控制為基礎的智能座艙，以及名不符實的自動輔助駕駛系統「捲」市場。

報道提及，隨著產業鏈日趨成熟，內地新興車廠製造一輛車就和取自助餐一樣「都往一個盤子裡挑菜，組成一盤大雜燴」，造出來的車就大同小異。長期來看，會削弱車企的核心競爭力，甚至可能導致市場的飽和及消費者的審美疲勞。進入飽和階段後，市場上就會充斥著大量「價廉物不美」的產品。

報道肯定雷軍相關言論具有深層的警示作用，認為同質化內捲意味著中國車企之間發生內耗，但真正成功的車企應該走向國際，去海外市場「捲」海外品牌。縱觀大眾（Volkswagen）、豐田（Toyota）等頂級全球車企，他們在其本國的銷售量，都只佔其全球銷量的一小部分。

而雷軍上述對中國汽車產業的評價，也引起內地網民不同意見。多數網民認為，雷軍的說法不無道理，直接點出了中國汽車產業的問題；但也有網民說，小米的車子已經被試出來「中看不中用」，揶揄雷軍自己是不是也在矇人。