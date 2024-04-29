2024北京車展｜新能源汽車成焦點　278個車型同台亮相

4月25日至5月4日，北京國際車展在中國國際展覽中心舉行，現場展出全球首發車117輛、概念車41輛、新能源車型278個。

《科技日報》報道，4年間，中國新能源汽車銷量從136.7萬輛飆升到949.5萬輛，大增6倍，「新能源」大勢已成。



2020年，中國制訂到2035年新能源汽車滲透率超過50%的目標，而此目標已提前11年實現。

中國汽車流通協會數據顯示，2024年4月上半月，中國乘用車市場零售51.6萬輛，其中新能源車市場零售26萬輛。中國新能源汽車市場滲透率首次突破50%，市場占比首次超過燃油車。

據介紹，理想、鴻蒙智行、小米、阿維塔、深藍汽車、智己汽車、昊鉑、iCAR、極氪、極越、零跑、飛凡汽車、遠航汽車、極石汽車、創維、路特斯、方程豹、仰望等品牌首次亮相北京車展。

車展首日，比亞迪、蔚來、小鵬、小米汽車等展台吸引大批傳媒駐足。在北京車展期間，小鵬汽車正式公布全新品牌MONA。不少新能源汽車銷售成績相當不錯，例如小米汽車發售28天，鎖單量達75723輛，交付超5700輛。

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據統計，本屆北京車展有多款新能源汽車首發亮相，包括純電汽車、插電式混合動力、增程式和油電混合動力。此外，新興智能技術包括800V高壓架構、激光雷達等技術也在車展亮相。