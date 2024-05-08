嫦娥六號進入環月軌道飛行　成功實施近月制動

探月工程四期嫦娥六號任務計劃5月3日17時至18時實施發射任務，首選發射窗口瞄準17時27分。據新華社報道，嫦娥六號探測器5月8日成功實施近月制動，順利進入環月軌道飛行。



據此前報道，目前全球從月球帶回來的樣品都是來自月球正面，月球背面的月壤到底是什麽樣，引發了全球科學家的好奇。而嫦娥六號這次任務就要帶回月球背面的樣品，為此，科研人員為嫦娥六號設計了11個階段的飛行任務。

嫦娥六號首先搭乘長征五號運載火箭發射入軌，進入奔月過程。到達月球附近後，將踩剎車進入環月的軌道，整個探測器繞著環月軌道飛行。（央視）

據介紹，如同嫦娥五號，嫦娥六號任務也將沿用鑽取和表取兩種採樣方式，獲得不同層面和深度的樣品，並在月球背面同步開展科學探測。

嫦娥六號任務計劃到月球背面南極-艾特肯盆地，進行形貌探測和地質背景勘察等工作，並採集不同地域、不同年齡的月球樣品。（央視）

本次任務將採用「窄窗口多軌道」設計方案；因應火箭特點和天氣狀況，工程團隊共為火箭設計了10條奔月軌道，確保任務能順利進行。

長征五號時隔3年多再次承擔探月工程相關發射任務。（央視）

嫦娥六號任務還搭載了法國的氡氣探測儀、歐空局的負離子探測儀、意大利的激光角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的載荷和衛星項目。