全球最富50城市榜：香港、北京入前10 　內地5城進榜　台北列39名

財富調查公司新世界財富（New World Wealth）網站7日發布《2024全球最富有城市報告》，羅列全球最富前50座城市排名，紐約位居榜首。香港以百萬富翁14萬3400人為列第九，內地則有5座城市上榜，分別為北京、上海、深圳、杭州、廣州；其中，北京的百萬美元富翁達到12.5萬人，擠進榜單第10名。台北則位列第39名。



根據報告，紐約的百萬富翁（100萬美元或以上流動可投資財富的個人，下同）達到34萬9500人，744人可投資財富超過1億美元，60人身價在10億美元以上。加州灣區緊隨其後，位居榜單第二。

在《2024全球最富有城市報告》中，紐約以百萬富翁34萬9500人排名第一。（worldatlas）

報告提到，內地有5個城市上榜，其中北京的百萬富翁達到12萬5600人，位列第10，百萬富翁人數在2013年至2023年間增加了90%；上海百萬富翁有12萬3400人，同期增加84%，位列11。

深圳百萬富翁有5萬300人，位列27；杭州有百萬富翁3萬1600人，位列36；廣州有百萬富翁2萬4500人，位列46，該三座城市百萬富翁增加幅度都在100％以上。

在《2024全球最富有城市報告》中，內地有5座城市擠進榜單，北京以百萬富翁12萬5600人排名第十。（worldatlas）（VCG）

同時，香港以百萬富翁達14萬3400人，進入榜單前十，位列第9，但報告提及，在過去十年間，香港排名已滑落4個名次。另台北則以百萬富翁30200人，居榜單第39名。

值得一提的是，報告稱倫敦多年來一直是世界上最富有的城市，但排名持續下滑，目前排名第5，有百萬富翁22萬7000人，人數十年間縮水10%。