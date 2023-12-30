2023內地城市綜合活力排行出爐：武漢列首位　上海、北京分居二三

中國城市規劃設計研究院發布《中國城市繁榮活力評估報告2023》，細緻觀察城市基本活力和功能活力，結合城市觀察案例為各級城市、各行業決策者提供參考。報告顯示，武漢蟬聯獲得2023年內地城市綜合活力首位，吸引青年人口是保持城市活力的關鍵。



今次報告中，綜合活力排名前十名的內地城市依序分別為武漢、上海、北京、杭州、重慶、成都、廣州、深圳、蘇州和寧波。



內媒《澎湃新聞》30日報道，該報告圍繞「活力韌性」主題，分三部分評價內地各城市指標。

第一部分延續以「人」為核心的城市活力評價方法，圍繞城市對不同類型人群的吸引力構建城市活力指標體系，評估城市活力。第二部分圍繞人口變化，以城市對人口遷移的吸引力以及人群在遷移過程中的偏好傾向為切入點，觀察如何保持城市基本活力。第三部分圍繞新冠疫情影響，以疫情前後不同城市消費活力的恢復情況為切入點，觀察如何恢復城市的功能活力。

觀察發現，青年是遷移人口中最活躍的群體，超特大城市是青年人口遷移的主要目的地，吸引外來青年人口是保持城市基本活力的關鍵。(資料圖片)

報告指出，城市活力的變動特徵具有顯著的區域分異表現。華東、華中地區城市綜合活力在2023年呈現整體增強。華南、西南地區城市綜合活力減弱；華北、東北、西北地方城市綜合活力回升。西北地方城市活力排名提升相對不明顯。

中國城市規劃設計研究院中部分院院長羅彥分析，武漢在2022年、2023年連續兩年蟬聯繁榮活力指數第一位，主要源於武漢的區域影響力不斷增強，尤其武漢或者湖北相對比較獨立，人流、物流總體來講是相對獨立的單元，從市場的角度看更具有競爭力。同時，武漢的發展和生產要素投入有很大的關係，人力資本和創新資本方面投入持續加大。近幾年武漢人口增長迅速，今年邁進了超大城市行列，科技教育高校數量多，眾多企業在武漢設立分部。

中國城市規劃設計研究院城市規劃學術資訊中心主任張永波在對本年度城市基本活力觀察和功能活力觀察進行解讀時指出，透過對人口遷移結構觀察發現，青年是遷移人口中最活躍的群體，超特大城市是青年人口遷移的主要目的地，吸引外來青年人口是保持城市基本活力的關鍵。

張永波分析，透過對人口遷移偏好觀察發現，青年人口在求學、立業、安家的不同人生階段，遷移偏好與城市的住房、交通、公共服務、生活體驗等不同功能因數具有差異化的對應關係。

從消費活力恢復指數來看，後疫情時代城市活力的產生人群、產生方式和產生空間均發生了改變。人的活力需求正在反覆運算升級，從基本的物質需求轉向休閒、健康、文化等精神需求，對公共空間、公共設施的需求也不斷提升。

全國工程勘察設計大師、中國城市規劃設計研究院院長王凱結合報告分析指出，吸引青年人口是保持城市活力的關鍵，青年人群流動性強，青年人口流入多的城市基本活力高。城市商務和休閒活力相輔相成，功能複合是保持城市活力的保障。

報告調查80後到00後內地青年最喜愛的十大城市。（《中國城市繁榮活力評估報告2023》）

中國城市規劃設計研究院自2019年以來，一直聯合相關研究機構、大數據公司對大陸重點城市持續開展城市繁榮活力追蹤觀察，發布中國城市繁榮活力系列年度報告，今年是第四次發布。《中國城市繁榮活力評估報告2023》（《報告》）重點關注後疫情時代的城市活力變化，以「城市活力韌性」為主題，以「活力變化」為線索，對城市的「活力韌性」系統分析，並結合具體案例觀察，總結城市活力提升路徑和策略，以期為各級城市、各行業決策者提供參考。