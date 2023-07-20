「2023年中國百強城市排行榜」發布　北京上海居前二大幅領先深圳

周二（18日），華頓經濟研究院發布「2023年中國百強城市排行榜」，北京、上海穩居前兩位，並大幅領先第三位深圳。同時，經濟強省江蘇13個設區市全部在榜，其中南京、蘇州。



華頓經濟研究院前身為1988年成立的上海經濟發展研究所，自2015年起連續9年組織編制年度「中國百強城市排行榜」，榜單以上年GDP總量排名前110位的地級及以上城市作為入圍城市，按照硬經濟指標（權重0.618）和軟經濟指標（權重0.382）進行評分並排序。

最新榜單顯示，前十名分別是北京、上海、深圳、廣州、杭州、南京、蘇州、武漢、成都和天津。得分方面，穩居前兩位的北京、上海分別達92.46、89.47分，而深圳雖排三甲，但得分被拋離，只有78.95分。

深圳排名三甲。（資料圖片）

至於排名第十一至二十位的，依次是重慶、寧波、無錫、濟南、青島、長沙、合肥、鄭州、福州和西安。相比去年，寧波上升1位，超越無錫；青島上升1位，超越長沙；合肥則連續5年排名進步，由2018年的第31位躍升至今年的17位。

若以省域看，江蘇13個設區市全部入圍百強榜，入選率達100%，隨後是89%的福建、75%的山東、73%的浙江和55%的河北。

數據顯示，2022年百強城市共實現地區生產總值84.87萬億元（人民幣．下同），佔國內生產總值的70.16%；一般公共預算收入7.32萬億元，佔地方一般公共預算收入的67.30%；常住人口7.69億人，佔全國總人口的54.43%。共有普通高等學校2025所，佔全國總數的67.23%；醫院19110所，佔52.23%。