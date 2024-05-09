漁民捕獲海上竊密裝置　國安部公開「海洋間諜」畫面

國家安全部微信公號9日消息，境外間諜情報機關採取各種手段加強對中國海域的偵察監控，經工作發現和群眾舉報，陸續在中國海域發現多種類型的「海洋間諜」，開展一系列情報搜集和技術竊密活動，窺探中國海洋信息數據，威脅國安。



國安機關日前推出《創新引領．國安礪劍》「十大公民舉報案例」專題展播，並公布一宗漁民捕獲海上竊密裝置的典型案例。

國安機關公開海洋間諜畫面。圖為江蘇漁民捕獲的海上竊密裝置照片。（國安部）

國安部指出，這些「海洋間諜」功能各異，作用不同，但都有一個共同的目的，就是服務於境外間諜情報機關的非法活動，危害中國國家安全—它們有的充當「暗哨」，長期潛伏於海底，隱蔽採集周圍海洋水文信息及各類艦船活動數據，服務戰場環境預置；有的充當「密探」，隨波漂流沉浮，偵測掌握海域即時情況；有的充當水下「燈塔」，為侵入中國海域航行的他國潛艇指示方向，妄圖隱匿行蹤。

針對「海洋間諜」特點，國安部整理其多具有技術性能先進、功能複雜強大、設備高度集成等特性。諸如可遠端遙控指揮，既能「單兵作戰」也可組網部署；具備數據的存儲、分析、傳輸等功能，甚至能在完成任務後自動銷毀。

國安部呼籲民眾，應學習掌握相關國安知識和防範海上安全風險技能，積極配合國安機關工作，提升識別境外竊密裝置和維護國家安全的能力，且做好及時報告工作，並在確保人身安全的前提下，對可疑裝置進行打撈，並保證安全穩妥放置，待返港後及時上交國安機關。