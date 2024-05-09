中國4月外貿進出口同比增8%　對歐美、兩岸數據由降轉正

海關總署9日公布最新進出口數據，今年4月，中國對新興市場進出口持續向好，對歐美等傳統市場進出口由降轉增，整體進出口3.64萬億元（人民幣，下同），同比增長8%；其中，出口2.08萬億元，增長5.1%；進口1.56萬億元，增長12.2%。



海關統計數據顯示，回顧今年前4個月，中國貨物貿易進出口總值13.81萬億元，同比增長5.7%。出口方面金額達7.81萬億元，增長4.9%。其中以船舶、電動汽車、工程機械、體育用品出口增速較快，分別增長108.4%、28.3%、16.2%、13%。

在進口表現方面，則延續向好勢頭，今年前4個月進口達6萬億元，增長6.8%。其中，製造業中間品進口2.89萬億元，增長10%，佔進口總值的比重達48.2%最為顯著。

進出口貿易是中國經濟的重要組成部分。（新華社）

內媒《澎湃新聞》報道，海關總署表明，包含船舶、電動汽車、工程機械等中國製造、中國創造的產品在內，其出口競爭優勢不斷增強；同時，廣大外貿企業敏銳捕捉和把握奧運會、歐洲杯等體育經濟商機，促使今年前4個月，「世界超市」義烏出口體育用品大幅增長45.6%。

進一步就進出口實績的外貿經營主體數量釐清，海關統計數據顯示，今年前4個月，民營企業數量增加10.1%，進出口值增長10.7%，佔中國外貿比重達54.6%，比去年同期提升2.5個百分點；外商投資企業數量也略為增加1.2%。

今年前4個月，民營企業進出口值增長10.7%，佔中國外貿比重達54.6%。（Reuters）

另在貿易區域分布方面，今年前4個月，中國對共建「一帶一路」國家進出口6.54萬億元，增長6.4%，佔進出口總值的47.4%，同比提升0.3%。其中，對東盟進出口2.18萬億元，增長達到8.5%。同期，對歐盟、美國、韓國和日本分別進出口1.75萬億、1.47萬億、7287億和7030.5億元，合計佔33.7%。此外，對拉美、非洲、中亞五國等新興市場增速較快，分別增長11.7%、7.7%、17.9%。

最後，在兩岸經貿方面，官方數據顯示，今年4月1708億元，較去年同期增加5.3%。其中，中國大陸自台灣進口1262.9億元，年增5.6%，而中國大陸對台灣出口444.3億元，年增4.3%，這也顯示兩岸經貿數據已由負轉正。此前，3月兩岸進出口總額1559.8億元，較去年同期衰退5.3%。其中，中國大陸自台灣進口1110.2億元，年減9.1%；中國大陸對台灣出口449.7億元，年增5.3%。