廣東1季度進出口2.04萬億元創新高　增速12%　對港貿易增14.1%

4月16日，記者從省新聞辦舉行的一季度廣東進出口情況新聞發布會上獲悉，今年一季度，廣東外貿進出口2.04萬億元，同比增長12%。其中，出口1.31萬億元，同比增長9%；進口7311.4億元，同比增長17.6%。廣東外貿延續去年底以來的回穩向好勢頭，進出口規模創歷史同期新高，繼續穩居全國第一，在全國外貿大局中發揮「頂梁柱」「壓艙石」作用。



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整體增速快。據海關總署廣東分署統計，一季度，廣東外貿整體增速突破兩位數，高出去年四季度10.2個百分點，創出11個季度以來最好表現。其中，出口、進口實現「雙增長」，分別高出去年四季度10.1個和10.5個百分點。

主體活力足。一季度，廣東有進出口實績的外貿企業數量達到10.1萬家，同比增加11.6%。其中，以「中小微」為主的民營企業進出口達到1.28萬億元，增長19.2%，占廣東外貿進出口總值的62.9%，較去年同期提升3.8個百分點。同期，外商投資企業進出口6430.6億元，占31.5%；國有企業進出口1088.4億元，占5.3%。

被稱為進出口風向標的「廣交會」於4月15日開幕。（視覺中國）

貿易夥伴穩。一季度，廣東對主要貿易夥伴進出口均保持增長，其中對東盟進出口3244.2億元，增長5.3%，東盟繼續保持第一大貿易夥伴位置。對中國香港、歐盟、美國、中國台灣分別增長14.1%、3.7%、8%和11.5%。同期，廣東對共建「一帶一路」國家進出口增長8.5%；對RCEP其他14個成員國增長7.9%。

出口形勢好。一季度，廣東出口機電產品8508.7億元，增長6.4%，占出口總值的65.1%；勞動密集型產品出口1833.4億元，增長0.9%；農產品出口292億元，增長4%。

進口規模擴。一季度，廣東進口集成電路2473.8億元、自動數據處理設備及其零部件380.9億元、半導體制造設備124.7億元，分別增長19.3%、102.1%和223.8%。同期，銅礦砂、煤炭、原油等重要生產原料進口量分別增加7.9倍、57.3%和64.9%。

灣區外貿強。一季度，廣東對香港進出口2520.4億元，同比增幅達14.1%。其中，出口增長11.9%，進口增長1.4倍。貿易增速高出去年同期13.2個百分點，高出去年四季度16.9個百分點，是2021年三季度以來最好表現，為粵港澳大灣區外向型經濟發展注入活力。一季度大灣區內地9市進出口總值1.95萬億元，同比增長11.7%，占廣東外貿總值的95.7%。

2024年1月3日，廣東佛山，粵港澳大灣區首條國際公路進境通道開放。空拍佛山國際陸港全貌。（視覺中國）

對於接下來的外貿走勢，海關總署廣東分署副主任張柯分析認為，從形勢上看，一方面，占廣東外貿整體超五成的中間品快速增長，一季度進出口1.12萬億元，增長16.7%，拉動廣東整體進出口增長8.8個百分點。在有力支撐外貿整體回暖向好的同時，也在加快廣東與相關國家和地區的產業鏈供應鏈深度互聯。另一方面，企業對未來幾個月的預期向好，3月份海關貿易景氣統計調查結果顯示，廣東對出口、進口形勢預期樂觀的企業較上月分別上漲4.6和0.5個百分點，反映企業信心回穩。

「雖然當前地緣政治緊張局勢和貿易保護主義仍然存在，給廣東外貿帶來一定困難和挑戰，但進出口持續向好的趨勢沒有改變，預計上半年基本保持在增長通道。」張柯表示。