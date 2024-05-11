中國化工原董事長「併購王」任建新退休6年落馬　昔日助手同被查

據中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組、浙江省紀委監委周六（11日）消息，中國化工集團有限公司原黨委書記、董事長任建新，原黨委副書記、總經理楊興強涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。其中，任建新有「併購王」之稱，楊興強則曾兩度出任任建新助理。



公開資料顯示，任建新958年1月生於甘肅省蘭州市，祖籍河北冀縣。2004年3月，他到中國化工集團有限公司工作，歷任總經理、黨委副書記，總經理、黨委書記。2014年12月，他出任中國化工集團公司董事長、黨委書記。

雜誌《國資報告》在2018年發布的一篇文章曾寫道，從藍星到中國化工的34年間，任建新一直是企業帶頭人。因為一系列成功的併購案例，他曾獲英國《金融時報》給予「中國併購王」的名號。

2018年，國資委發布任免消息，免去任建新的中國化工集團有限公司黨委書記職務；免去任建新的中國化工集團有限公司董事長、董事職務，退休。

楊興強曾兩度擔任任建新的助理。（政知新媒體）

至於楊興強生於1967年2月，曾任中國藍星（集團）總公司總經理助理兼藍星清洗工程有限公司經理，中國藍星（集團）總公司副總經理、總經理兼黨委書記。2007年6月，他出任中國化工集團公司總經理助理，此後歷任副總經理、黨委委員，黨委副書記、總經理。

2021年5月，他轉任中國鹽業集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。

據中國化工集團有限公司官網介紹，公司是在原化工部所屬企業基礎上組建的國有企業，總部設在北京，在全球150個國家和地區擁有生產、研發基地，並有完善的營銷網絡體系。在世界500強企業中，其位列161位，擁有14.5萬名員工，於中國境外有8.7萬名員工。