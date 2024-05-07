上海保交所迎第三任董事長王哲　原董事長任春生失聯一周疑被帶走

綜合內媒報道，成立近8年的上海保險交易所日前迎來第三任新董事長，由中國銀行保險信息技術管理有限公司黨委副書記、總裁王哲出任。而上海保交所原黨委書記、董事長任春生已失聯一周，疑被帶走調查。



據悉，上海保險交易所（簡稱「上海保交所」）於2015年11月獲國務院批准同意設立，2016年6月12日正式開業。上海保險交易所由91家股東發起設立，首期注冊資本22.35億元，注冊地位於上海自貿區。

首任董事長為曾于瑾，此前曾任原保監會深圳監管局黨委委員、局長助理，保險中介監管部副主任，保險資金運用監管部副主任、主任，2008年至2012年期間曾擔任中國保險保障基金有限責任公司總裁。

2021年，中保投資董事長任春生接棒成為第二任董事長。公開信息顯示，任春生曾任原保監會財務會計部（償付能力監管部）主任，2016年4月任原保監會保險資金運用監管部主任，2019年2月任中保投資有限責任公司董事長，2021年7月任上海保險交易所董事長。

今年4月30日，即「五一」前最後一個工作日，組織部門在上海保交所宣布王哲任上海保交所第三任董事長。現年53歲的王哲，此前一直從事金融保險統計與分析工作，曾任原保監會統信部處長。2013年，王哲與多位原保監會幹部一起，加入中國保信的籌建工作，出任中國保信副總裁；2019年6月，王哲升任中國銀保信總裁。

任春生失聯一周疑被帶走調查

上海保交所原黨委書記、董事長任春生已失聯一周，疑被帶走調查。（網絡資源圖）

然而，就在4月30日新董事長任命的當天，任春生從上海回到北京後，隨即失聯，知情人士稱其被帶走調查。上海保交所內部工作人員亦表示，「五一」假期前最後一個工作日（4月30日）是任春生任職最後一天。任春生的電話，目前也一直處於語音轉接狀態。

除曾任上海保交所董事長一職外，任春生同時也擔任中保投資有限責任公司黨委書記、董事長一職。